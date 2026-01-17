機車族快看！警揭3大違規行為：方向燈「這時關」 最高恐噴3600元

實習記者藍子瑄／台北報導

台東警方指出，不少騎士因轉彎、變換車道時未打燈，甚至等紅燈時提早關閉方向燈，導致後方車輛誤判行向。（示意圖／pixabay）

機車族天天上路，但一個看似不起眼的小動作，卻可能成為事故導火線。台東警方指出，近期統計顯示，機車事故原因中，「未依規定使用方向燈」已名列前三，不少騎士因轉彎、變換車道時未打燈，甚至等紅燈時提早關閉方向燈，導致後方車輛誤判行向，不僅增加事故風險，也可能因此挨罰。

一個動作沒做好 事故風險跟著來

台東縣警察局交通隊指出，方向燈的正確使用與否，往往是其他用路人判斷車輛動向的重要依據，一旦未依規定操作，極易造成誤判，進而引發追撞或擦撞事故。

台東機車事故分析 「這些違規」最常見

交通隊針對近期機車交通事故進行分析，發現最常見的肇事原因為「左轉未依規定行駛」，多與未遵守兩段式左轉有關；其次為「未依規定讓車」及「闖紅燈」，包括轉彎車未禮讓直行車、無號誌路口未停讓等情形；排名第三的，則是「未依規定使用方向燈」，包含轉彎、變換車道未打方向燈，或方向燈開啟時機過慢。

未兩段式、闖紅燈 最高罰5,400元

警方也整理各項違規行為的罰鍰標準，其中，機車未依規定兩段式左轉，將處600元至1,800元罰鍰；闖紅燈屬重大違規行為，罰鍰金額為1,800元以上、5,400元以下；至於未依規定使用方向燈，依相關規定可處1,200元至3,600元罰鍰。

等紅燈也不能關 方向燈要「全程開」

交通隊特別提醒，許多騎士誤以為在左轉專用道等紅燈時，可以先關閉方向燈，但實際上這樣做並不符合法規。依《道路交通安全規則》規定，駕駛人在轉彎前須提前開啟方向燈，且在轉彎、變換車道、超車、靠邊停車及起步等行為過程中，方向燈都必須全程保持開啟，即使車輛處於靜止狀態，也不得關閉。

警方提醒：不只會被罰 還可能釀事故

警方強調，正確使用方向燈不只是為了避免受罰，更是保障自身與他人行車安全的重要關鍵，呼籲機車族養成良好用路習慣，共同降低交通事故發生的風險。

