機車族新規定來了？網傳後座乘客「這姿勢」慘遭開罰 騎車雙載規則一次看

酒駕、毒駕肇事、撞死人等事件頻繁躍上社會新聞版面，警政署19日公告唾液毒品快篩新制，20日全面執法上路首日，全國共計取締18件毒駕，共開出超過百萬元的罰單；新修正的《裁罰基準及處理細則》，駕駛人若拒絕快篩，將面臨18萬元罰鍰、直接吊銷駕照及車牌2年的嚴重懲罰。值此新規上路之際，網路上流傳「機車後座乘客環抱駕駛遭開罰300元的訊息，台灣事實查核中心對此發布調查報告。



調查報告顯示，社群平台訊息宣稱，機車後座乘客雙手環抱駕駛是「違法行為」，罰單金額為300元，且台北市今年1至6月已開出187件的罰單；貼文中更附上網址，內容宣稱《道路交通管理處罰條例》第31條第5項規定，機車後座乘客禁止雙手環抱駕駛、禁止側坐或懸空擺動，且不得前傾貼靠駕駛等。對此，台北市交通大隊執法組指出，所謂「後座乘客環抱駕駛開罰300元」的規定並不存在，因此也沒有傳言提到的今年已開罰187件。

道交條例並無禁止雙手環抱、 前傾貼靠駕駛等規定 ​

針對傳言後座乘客的相關規定，事實查核中心指出，​經檢視《道路交通管理處罰條例》第31條第5項，僅規定「機車附載人員或物品未依規定者，處駕駛人新臺幣300元以上600元以下罰鍰」；進一步檢索《道路交通安全規則》第88條可知，機車附載人員的確不得側坐，但並沒有「禁止雙手環抱駕駛」、「不得前傾貼靠駕駛」等規定。調查報告顯示，傳言來自5月發布的內容農場文章，原始文章除提及法律規定外，還列舉多起「後座乘客環抱駕駛開罰300元」案例，但都未附上任何可信消息來源

據調查報告，直至11月，有臉書帳號發文並貼上該內容農場文章，導致部分網友誤認真有「後座乘客環抱駕駛開罰300元」的相關規定。調查報告也顯示，​北市交通大隊執法組補充說明，據《道路交通安全規則》第88條規定，機車附載人員或物品應依下列規定，小型輕型機車（排氣量在50cc以下）不得附載人員，重型及普通輕型機車在駕駛人後設有固定座位者，得附載一人；此外，駕駛人及附載乘客均應戴安全帽，且附載乘客不得側坐，並要穩坐於座位上。

