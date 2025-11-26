機車族注意標線！ 待轉靠右側騎「右轉車道」 恐吃上罰單

中間有雙實線代表直行歸直行，右轉車道歸右轉車道，騎士不可以直行前往待轉區。(圖／TVBS)

機車族有注意到「待轉」該怎麼騎嗎？就有騎士在右轉專用車道待轉，結果被檢舉，其實是要在「直行車道」靠右側！另外在嘉義市文化路，也有汽車因為在"白虛線"的車道上直行，被檢舉越線沒打方向燈，收到1200元罰單。

在繁忙的道路上，機車一輛接一輛地通過路口，短短50秒內就有三輛機車可能違規。這些違規行為主要是因為騎士對待轉規定理解有誤。當機車道中間有雙實線時，代表直行與右轉車道是分開的，騎士不能在右轉車道直行或待轉。正確做法是騎在直行車道靠右側，而不能跨越雙白線「滑行」到待轉區。

嘉義市林森西路與文化路口因有左轉專用車道，許多直行汽車忽略打方向燈的重要性。有民眾謝先生因此被罰1200元（圖／TVBS）

有些民眾分享正確的待轉方式，表示應走直行車道並放慢速度，到中線時再彎過來並打方向燈。也有民眾提到朋友因為在只能右轉的箭頭標示處直行而被罰款。高雄市交大執法組警務員詹雅惠強調，機車騎士前往待轉區時，應行駛於直行車道，若占用右轉專用車道直行，可處600元以上1800元以下罰鍰。

除了機車待轉問題，嘉義市林森西路與文化路口因有左轉專用車道，許多直行汽車忽略打方向燈的重要性。有民眾謝先生因此被罰1200元，他解釋道，由於車道有畫虛線，直行時若未打方向燈就會被檢舉。經實測發現，十台車中有將近九台未打方向燈。

嘉義市林森西路、文化路口，由於多了左轉專用車道，這些直行的汽車們 也都少做了一件事，那就是打方向燈（圖／TVBS）

謝先生以自身經歷提醒大家，無論是轉彎、變換車道還是跨越車道，都應記得打方向燈，避免因一時疏忽而受罰，導致荷包空空。這些看似簡單的交通規則，卻是保障行車安全與避免罰款的重要關鍵。

