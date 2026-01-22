機車族注意！警察局曝「6大NG載人法」最高恐罰600元

生活中心／倪譽瑋報導

機車前踏板站人，不只危險還可能被開罰。（示意圖／資料照）

機車乘客環抱違法嗎？台灣事實查核中心解析，騎車違規行為並不包含「乘客環抱」這一項。至於會被罰的行為，警察機關曾指出，包含機車乘客未戴安全帽（罰500元），騎車載兩個小孩或是三貼、側坐、小型輕型機車載人等，違者可罰300至600元。

機車乘客環抱違法嗎？事實查核中心闢謠

台灣事實查核中心針對2025年底左右的網傳訊息做出闢謠，有假訊息聲稱「機車後座環抱」會觸法，台北市2025年已開罰187件，每張金額達300元，該訊息還聲稱，機車後座乘客必須遵守三大乘坐規範：「雙手禁止環抱駕駛」、「雙腳需穩踏踏板上：禁止側坐或懸空擺動」、「身體保持正向坐姿：不得前傾貼靠駕駛」。

廣告 廣告

事實查核中心指出，台北市交通大隊澄清，並無因為後座環抱開出187張罰單一事。至於雙手禁止環抱駕駛、不得前傾貼靠駕駛，《道路交通管理處罰條例》並無此規定；不過，禁止側坐一事是真的，《道路交通安全規則》第88條規定，乘客需雙腳穩踏腳踏板、不得側坐。

騎車違規行為？含機車乘客未戴安全帽等6樣

關於機車會被罰坐姿，根據《道路交通安全規則》第88條規定，騎車載人違規行為主要是以下：

一、未依規定戴安全帽

二、重型及普通輕型機車後座乘客「側坐」

三、後座乘客「未坐穩」

四、乘客站在機車前踏板

五、重型及普通輕型機車僅可載一人（不得三貼）

六、小型輕型機車不得附載人員

台中市政府警察局交通警察大隊曾提醒，側坐、站在機車前踏板、未坐穩、未戴安全帽等違規行為，可依《道路交通管理處罰條例》第31條第5項，開罰300至600元罰鍰。

守護孩子安全 不應騎車載兩個小孩、搶快等

此外，騎車載小孩時為確保安全，台中市政府警察局交通警察大隊也推廣以下「二不四要」原則：

二不：

一、不站踏板：機車煞車或過彎時，站立的孩童可能會摔倒。

二、不用背巾：若機車發生等意外，背巾恐無法約束孩童而讓其被甩出。

四要：

一、戴好安全帽：需確保安全帽貼合頭部、帽帶固定，只是短程接送也要戴好。

二、評估孩子年齡與身高：騎車時顛簸搖晃，對年紀太小的孩童恐有危險。

三、避免危險的載人方式：例如三貼。

四、不超車、不搶快：載孩子一定要穩定駕駛，騎車時以安全為首要考量。

更多三立新聞網報導

若對美國汽車關稅0％ 專家估「5款降價4成」驚：進口車滿街跑？

寒假將至！新竹巨城「變安親班」畫面曝 官方笑：記得回家

台美關稅15％！郭智輝揭密「談判內幕」：中國暴跳如雷

中國「窮鬼餐廳」殺翻同行 來台恐一統餐飲業？兩派吵翻

