機車族注意！警曝４大違規最容易發生，打方向燈「做錯１事」開罰3600元

機車交通安全問題持續受到各界關注，台東縣警察局交通隊日前統計，機車肇事原因中「不依規定使用方向燈」高居第３名，包括變換車道、轉彎未打方向燈或太慢打等違規行為。警方特別提醒，許多駕駛人誤以為等紅燈時可以先關閉方向燈，但依規定應全程保持開啟狀態，否則將面臨1,200元至3,600元罰鍰。

台東機車肇事原因

台東縣警察局交通隊針對近期機車交通事故進行深入分析，統計出４項主要肇事原因。排名首位的是「左轉彎未依規定」，主要指機車未依照兩段式左轉規定行駛；同樣排第２名的是「不依規定讓車」以及「闖紅燈」，「不依規定讓車」涵蓋轉彎車未禮讓直行車、無號誌路口未按規定停讓等多種違規情形；第３名則是「不依規定使用方向燈」，包括變換車道或轉彎時未打方向燈，或是打方向燈的時機過慢等問題。

未兩段式左轉、闖紅燈罰款

交通隊詳細說明各項違規行為的罰鍰標準，「未兩段式左轉」依據《道路交通管理處罰條例》第48條第１項第２款規定，可處600元至1,800元罰鍰。「闖紅燈」行為則違反道交條例第53條第１項，處罰金額為1,800元以上、5,400元以下。至於「不依規定使用燈光」的違規行為，根據道交條例第42條規定，將處以1,200元至3,600元罰鍰。

等紅燈也要打方向燈

交通隊特別分享一項常見的認知錯誤，其他縣市曾發生車輛在左轉專用道等紅燈時，因未「全程」開啟方向燈而遭後車檢舉的案例。依照《道路交通安全規則》第102條明確規定，駕駛人進行左、右轉彎動作時，必須在轉彎前30公尺處開啟方向燈。此外，在變換車道、超車、靠邊停車及起步等行為過程中，也應全程使用方向燈，即便處於等紅燈的靜止狀態，方向燈同樣不得關閉，以確保其他用路人能清楚了解駕駛意圖。

▲行經設有二段式左轉標誌之路口，未兩段式左轉，最高開罰1,800元。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

