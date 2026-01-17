機車族注意！警點名「3大常見違規」 方向燈用錯時機恐挨罰3600元

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

機車事故中常見的違規行為近日再度引發關注。台東縣警察局交通隊統計指出，近來機車交通事故中，「未依規定使用方向燈」已躍居常見肇事原因前三名，不少騎士因使用時機不當，讓後方車輛誤判方向，增加事故風險。

近來機車交通事故中，「未依規定使用方向燈」已躍居常見肇事原因前三名。（示意圖／Unsplash）

交通隊說明，方向燈是其他用路人判斷車輛動向的重要依據，若未依規定操作，可能導致追撞或擦撞。警方指出，最常見的違規行為為「左轉未依規定行駛」，與未遵守兩段式左轉有關；第二為「未依規定讓車」與「闖紅燈」，包括轉彎未禮讓直行車，或在無號誌路口未停讓等情況。

排名第三的肇事原因則是「未依規定使用方向燈」，常見狀況包含轉彎、變換車道未打燈，或方向燈開啟時機過晚，讓其他車輛來不及反應。警方提醒，許多騎士以為在左轉專用道等紅燈時可以先關方向燈，但依法規定，在轉彎、變換車道等過程中，方向燈都必須全程開啟，就算車輛靜止也不得關閉。

機車未依規定兩段式左轉，可處600元至1,800元罰鍰；闖紅燈屬重大違規，罰鍰為1,800元以上、5,400元以下；未依規定使用方向燈，則可開罰1,200元至3,600元。警方強調，正確使用方向燈不只是避免受罰，更是為了保障自身與他人安全，提醒機車族養成良好用路習慣，降低交通事故發生的機率。

