機車族注意！這縣市最高發39600元 領取條件出爐

近期想換車的朋友們注意了，如果家裡正好有幾台騎了很久的老舊機車，千萬別急著隨便報廢。新北市環保局公布了115年最新的電動機車補助方案，為了達成淨零碳排的目標，特別設計早鳥優惠與雙汰舊方案，如果全部獎勵加起來，最高可領3萬9600元，對於想從燃油車轉向電動車的小資族來說不無小補。

雙汰舊加碼方案

這次補助方案中最吸睛的就是雙汰舊加碼，簡單來說就是民眾如果願意一口氣汰除2輛老舊燃油機車，並新購入1輛電動機車，市府提供的補助金就從原本的6000元提高到9000元。如果再加上早鳥優惠的1萬元、換購補助1萬元，以及搭配經濟部7000元補助及環境部3300元獎勵金，單筆申請最高就能拿到接近4萬元的補助。不過要注意，這些加碼補助都有名額限制，像是早鳥限量4500名，雙汰舊則只有1000個名額。

弱勢族群與新購族群全面照顧

除了高額的汰舊換新補助，環保局針對單純想購買電動機車的民眾，也提供最高4000元的新購補助金，名額共有7000名。為了落實社會照顧，新北市政府更宣佈中低收入戶無論是新購還是換購，環保局都會額外加碼補貼1萬元，而這項優惠沒有名額限制，只要預算還在就能申請。

此外，如果民眾是將1到3期的老舊機車換購成微型電動二輪車或電輔單車，也能獲得每輛最高4000元的資助，讓補助範圍更加全面。

排氣定檢全面電子化

在推行新購車優惠的同時，環保局也再次提醒，目前持有出廠滿5年燃油機車的車主，務必在行照發照月份的前後1個月內完成排氣定檢。從115年1月1日開始，新北市將全面停止寄發紙本的定檢通知明信片，改以簡訊通知。車主只要到新北市機車定檢簡訊平台輸入手機號碼與車號就能完成綁定，才不會因為漏掉通知而收到最高3000元的罰鍰甚至被註銷牌照。

