機車族注意！這路段「取消兩段式左轉」騎錯1800元沒了

開車或騎車在路上，最讓人煩惱的就是複雜又常變動的交通規則了。新竹縣議員歐陽霆近日在臉書上分享了他在推動竹北道路平權與安全上的重要進展。他指出，經過長時間的努力，竹北市區內的道路環境正朝向更友善、更「人本」的方向改變，特別是在機車族的權益與安全方面，取得了關鍵性的突破，1路段宣布「取消兩段式左轉」。

新竹縣議員歐陽霆上任以來，一直致力於爭取讓竹北的道路環境變得更友善、更安全。他堅持主張，應將道路劃設的依據改為「車速與行車方向」，而非傳統的「車種分流」。

在過去3年中，歐陽霆已經成功爭取讓竹北市區內的兩線道道路取消「禁行機車」，並設置了附加式左轉車道，使得機車族的行車更加順暢、安全。

近期，歐陽霆更宣布了一項重大進展，在公路局的協助下，中華路省道路段的機車將不再被強制要求待轉。雖然目前仍在施工中，部分標線可能讓用路人還不太習慣，但相關單位將持續溝通，讓標示更清楚醒目。

消息曝光後，引發熱議，「太棒了，感謝議員」、「議員超棒，竹北有你真好」、「謝謝議員的努力」、「這是我每天都會使用到的路！超讚！」、「感謝議員」、「希望各個轉進中華路的支線也能夠跟上！」。

在本次定期會中，歐陽霆也已在議會提案，宣示下一步將朝向單向三線道塗銷「禁行機車」，並取消強制待轉。這項工作不僅兌現了他競選時的政見，也是上任以來不斷努力的方向。歐陽霆希望藉由這些改變，讓竹北的道路能夠朝向永續與平權的概念持續前進。

歐陽霆特別提醒用路人朋友，如果還不習慣機車直接左轉，中華路上也有預留待轉格，確保所有用路人都能夠安全行駛，鼓勵大家依照自己的習慣和安全考量選擇適合的行駛方式。

另外，除已開放機車可直接左轉的特定路段外，其餘仍實施強制兩段式左轉的路口，機車駕駛人若未依規定行駛，將依法受罰。依《道路交通管理處罰條例》第48條規定，凡是不遵循道路標誌、標線或號誌指示行車者，機車駕駛人可處新臺幣600元以上、1,800 元以下罰鍰。

