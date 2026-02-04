機車族注意！「雷殘」恐感染破傷風 處理重點一次看

過去經常發生，有機車族出車禍，或不慎被機車腳踏板刮傷，傷口感染破傷風之案例。示意圖，圖中人物與新聞無關。(記者方志賢攝)

〔記者侯家瑜／台北報導〕破傷風不只發生在重大外傷，摩托車擦傷、動物抓咬都可能中招。專家提醒，外傷後先清水沖洗、避免污染，再交由醫師評估是否接種疫苗。

在醫院內，針刺傷與外傷其實是醫護人員日常面對的風險。中華民國護理師護士公會全國聯合會常務理事吳秋鳳表示，醫院對於針扎或刺傷已有明確SOP，無論是在開刀房、抽藥或給藥過程，只要發生扎傷，第一步一定是立刻清潔傷口，若有出血會先擠出血液，再以大量清水沖洗，隨後一定要到急診或家醫科評估後續處置。

吳秋鳳指出，醫師會進一步確認是否有暴露於感染風險，並詢問5年內是否接種過破傷風疫苗，若未接種，通常會建議立即補打一劑。她強調，這套流程其實也適用於一般民眾外傷後的初步處理，重點在於「先清潔、再就醫、讓醫師評估」。

新北市健保診所協會理事長施君翰說明，破傷風桿菌屬於厭氧菌，廣泛存在於自然環境中，只要是開放性傷口且有接觸到污染物，就存在感染風險，「很多人以為一定要很深、很大的傷口才會感染，其實只要有見血，就要提高警覺。」尤其若傷口曾接觸泥土、灰塵或不乾淨物品，更應謹慎。

他也特別提醒，台灣機車密度高，臨床上最常見的外傷就是騎車「雷殘」造成的擦傷，許多民眾自認只是皮肉傷而未就醫，但診所與急診醫師都會主動提醒破傷風風險，必要時建議施打疫苗。

面對民眾常問「受傷後要怎麼自己先處理？」施君翰建議，第一時間仍要確保自身安全，接著儘快用清水將傷口沖洗乾淨，去除污染物。若手邊有優碘等消毒用品可適度使用，但最重要的是「大量清水沖洗」，再用乾淨覆蓋物保護傷口，並盡快就醫評估。

至於清洗用水，他直言，自來水或瓶裝水即可，切勿使用溪水或水溝水，避免帶入更多污染物。他也感嘆，許多民眾對基本傷口處理仍不熟悉，從是否該加壓止血、是否該讓傷口流血到醫院，都容易混淆，顯示外傷照護教育仍需持續推廣。

急診醫學會榮譽理事長、奇美醫學中心院長林宏榮則從急診臨床角度補充，車禍或重大外傷多由救護技術員第一時間處理，雖然現場資源有限，但基本清洗與保護都會完成，隨後快速送醫。到了醫院，外傷科醫師對破傷風的預防通常寬鬆，只要是開放性傷口，就會審慎評估並建議施打疫苗。

林宏榮提醒，民眾就醫時務必清楚描述受傷情境，例如是否踩到生鏽鐵釘、傷口接觸的物品是否乾淨，這些資訊都會影響醫師的處置判斷。他也指出，雙氧水、優碘與清水都能降低細菌污染，但破傷風感染的關鍵是「孢子」，初步消毒未必能完全清除，因此疫苗注射仍是最重要的防線。

針對「受傷後才打疫苗來得及嗎？」林宏榮強調，台灣民眾童年已完成完整接種，受傷後補打一劑屬於「喚醒」免疫力，能迅速強化保護，仍然來得及。他也提醒，若傷口看似很小卻來自動物抓咬、生鏽金屬或高度污染環境，都建議交由醫療單位評估。

施君翰補充，貓狗抓咬傷、深層穿刺傷、跌入泥水的外傷，都屬於高風險情境，民眾不必自行判斷是否需要疫苗，「交給醫師評估是最安全的做法」。他也建議，成人若超過5至10年未接種破傷風疫苗，即使未受傷，也可主動補打追加劑，為自己多一層保障。

