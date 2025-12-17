機車族注意！10路段宣布「取消兩段式左轉」 騎錯1800元飛了

生活中心／施郁韻報導

兩段式左轉是台灣機車在特定路口左轉時的規定，為了安全分流，若未依規定行駛，違規者將處罰鍰。新竹縣竹北市交通有重大變革，台1線（中華路）竹北路段宣布「取消兩段式左轉」。

新竹縣議員歐陽霆爭取讓竹北的道路環境變更友善，主張應將道路劃設的依據改為「車速與行車方向」，而非傳統的「車種分流」。

歐陽霆宣布，在公路局協助下，中華路省道路段的機車不再被強制要求待轉。目前仍在施工中，部分標線可能讓用路人不習慣，不過相關單位將持續溝通，讓標示更醒目。

歐陽霆表示，在本次定期會已正式提案，希望竹北市的道路規劃能朝向單向三線道塗銷「禁行機車」，並全面取消強制待轉的方向邁進。

歐陽霆持續爭取如文興路、莊敬南路等重要道路也能開放機車直接左轉，讓竹北的道路設計更貼近永續發展和交通平權的現代化理念。

據《自由時報》報導，公路局北區養護工程分局新竹工務段段長顏建忠表示，台1線竹北段首次全面實施機車直接左轉，共有10個路口。目前已有7處路口率先開放，包括中華路與環北路、中華路與857巷、中華路與泰和一街、中華路與泰和路、中華路與國盛街、中華路與中正東路、中華路與三民路、中華路與中正西路。

其餘路口將陸續開放，光明六路與福興路口將於12月20日開放，興隆路口預計在12月31日前開放。

目前開放直接左轉的特定路段外，其餘路口仍維持兩段式左轉的規定，據《道路交通管理處罰條例》第48條的規定，若駕駛人「不依標誌、標線、號誌指示」行駛的行為，駕駛人將面臨600元以上、1800元新台幣以下的罰鍰。



