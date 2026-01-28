機車族要注意！做「這3舉動」最慘恐被罰13200元

生活中心／周孟漢報導



對於台灣人來說，「機車」幾乎是每個人出門通勤時，不可或缺的交通工具，雖然相當方便，但有許多騎士為了趕時間，都會選擇「鑽車縫」硬擠至機車停等區。不過，若是做出「這1舉動」來鑽入機車停等區的話，恐怕早已違規，最慘恐怕將開罰6000元；另外，如果又在等紅燈時做出「2舉動」恐又要被罰7200元，消息曝光後，引發網友熱烈討論。

硬鑽停等區「代價超大」！騎士日常違規一次看





經常透過社群分享交通安全知識的「東陽吳篙文教基金會」近日在Threads發文，表示最近發現一個有趣的現象，紅燈時前面明明就已經一堆車子，但還是有很多機車騎士，即便遇到雙白線，仍一定要鑽到機車停等區，感嘆「已經違規了都不知道…」。

好多機車族都違規！停等紅燈若做「這3大NG舉動」最慘恐被罰13200元

對於台灣人來說，「機車」幾乎是每個人出門通勤時，不可或缺的交通工具。（圖／民視新聞網）





雙白線禁止變換車道！最慘恐開罰6000元





文章中更是附上一張照片說明，表示「雙白線禁止變換車道」，大多設於交通繁忙、同向、多車道路段，向是市區路口、匝道、隧道等地，若騎士不慎違規，可依《道路交通管理處罰條例》開罰，一般道路違規處600元以上、1800元以下，國道則處3000元以上、6000元以下。

好多機車族都違規！停等紅燈若做「這3大NG舉動」最慘恐被罰13200元

若騎士不慎違規，在雙白線變換車道，鑽到機車停等區，最慘將被罰6000元。（圖／民視新聞網）





文章曝光後，立刻引發網友熱烈討論，紛紛感嘆「還有車道線外超車超很爽的摩托車，那數量比違規汽車還多好幾倍，反正沒罰單，騎很爽」、「雙白線算什麼，雙黃線都照跨」、「然後通通塞在兩車道汽車中間，以及路肩，連帶停車格的機車也卡死」、「機車會逆向鑽左邊跨越雙黃線，然後再切回機車停等區這樣，很日常」。

停紅燈滑手機也算行駛中！加重罰1200元「手持抽菸」同樣NG





除了雙白線變換車道外，「東陽吳篙文教基金會」也喊話許多機車族們，等紅燈時「手機真的不要再拿出來滑了！」，表示現在交通新法上路，罰鍰提高沒在客氣的，「騎車手持吸菸、滑手機，罰鍰提高到1200元（停紅燈也算行駛中）；如果你剛好又是那種抽完順手丟菸蒂的，加上廢棄物清理法6000元，最高可罰7200元」，感嘆「忍一下吧…努力工作不是為了要把薪水都貢獻給國庫啊」。

好多機車族都違規！停等紅燈若做「這3大NG舉動」最慘恐被罰13200元

騎車手持吸菸、滑手機，罰鍰提高到1200元。（圖／民視新聞網）













《民視新聞網》提醒您：

吸菸害人害己 戒菸可減少健康的危害

吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫

孕婦吸菸 易導致胎兒早產及體重不足

