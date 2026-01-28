機車族陷阱？紅燈鑽車縫「1舉動」秒噴1800元 眾人驚呆：每天都這樣

生活中心／王文承報導

不少機車通勤族為了趕時間，會選擇鑽車縫前進至機車停等區，若是跨越雙白線鑽入機車停等區，其實已經違規，恐怕會吃上罰單。（示意圖／資料照）

上下班尖峰時段常遇到塞車，不少機車通勤族為了趕時間，會選擇鑽車縫前進至機車停等區。不過，若是跨越雙白線鑽入機車停等區，其實已經違規，恐怕會吃上罰單。經常分享交通安全知識的「東陽吳篙文教基金會」指出，紅燈時前方車輛早已排滿，卻仍有不少機車騎士直接跨越雙白線鑽入機車停等區，這類違規行為在道路上屢見不鮮，直言「很多人已經違規了卻不知道」，貼文曝光後，立刻掀起網友熱議。

東陽吳篙文教基金會日前在社群平台《Threads》發文表示，他們觀察到一個相當常見的現象，紅燈時明明前方已塞滿車輛，仍有不少機車騎士跨越雙白線鑽入機車停等區，卻渾然不覺已經違規。

基金會進一步說明，雙白實線代表禁止變換車道，通常設置在交通繁忙、同向多車行駛的路段，包括市區重要路口、匝道及隧道等地。若騎士違規跨越，可依《道路交通管理處罰條例》開罰，一般道路處600元以上、1800元以下，國道則處3000元以上、6000元以下。

貼文曝光後，引發網友熱議，有人指出關鍵在於是否壓線，「鑽到前面沒違規，壓過雙白線才算違規」、「天天開車在外，看到機車這樣鑽真的很日常」。也有人直言更誇張的行為早已司空見慣，「機車會逆向鑽左邊、跨雙黃線，再切回機車停等區」、「全部卡在兩台汽車中間和路肩，連停車格的機車都被堵死」、「雙白線算什麼，雙黃線都照跨」、「還有一堆在車道線外超車的摩托車，數量比違規汽車多好幾倍，反正很少被開單」。

依據《道路交通標誌標線號誌設置規則》第 149 條第 1 項第 1 款規定，雙白實線用於分隔同向車道，雙向皆禁止變換車道，提醒用路人切勿貪快違規，以免傷荷包又影響交通安全。

