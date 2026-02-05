機車族領錢啦！符合資格「最多3萬6200元入袋」 申請方式一次看

生活中心／朱祖儀報導

台南市老舊機車汰換及新購電動二輪車補助方案近日出爐。（示意圖／資料照）

機車族注意！台南市老舊機車汰換及新購電動二輪車補助方案出爐，除了延續先前專案，也將原有淹水災損戶專案擴大納入天然災害災損戶，照顧受災民眾。補助金額方面，今年購買電動機車可享電池月租費補助，一般民眾汰舊換新合併中央補助最高可達3萬200元，中低收入戶更可達3萬6200元。

台南市長黃偉哲表示，多數市民交通工具習慣以機車為主，但廢氣排放對空氣品質影響不可忽視。115年度補助方案除延續114年廣受好評的幼幼專案（12歲以下兒童）、青年專案（18至30歲）、偏遠地區及中低收入戶專案，淹水受災戶擴大為天然災害災損戶，包含風災、水災、震災、土石流及大規模崩塌等，補助範圍更全面。

廣告 廣告

環保局代理局長許仁澤補充，只要市民汰舊換新或新購買電動機車，即享電池月租費補助，補助金額依車輛級距直接合併一次給足，重型7200元、輕型3600元，補助期限至115年12月止。

環保局提醒，民眾需先至環境部「車輛汰舊換新抵換媒合平台」申請補助，溫室氣體減量效益務必填選為「台南市」，以免影響後續補助申請權益。

低收入戶最高能拿到3萬6200元補助。（示意圖／資料照）

★補助何時截止？

115年度補助收件期限115年1月1日起至116年1月10日止，申請補助者應於115年12月31日前（含）購買新車（舊車報廢），且於116年1月10日（含）前完成新車領牌（舊車回收）。

★補助對象有誰？

除公務機關、公營事業、公立學校、接受政府機關委託案，且契約規定使用電動機車執行相關業務者、機車整車或零組件生產或銷售商以及將新購車輛用於租賃、共享者，所購買電動二輪車不予補助外，其餘符合一般民眾及公司行號（不可用於辦理抽獎）、偏遠地區及（中）低收入戶規定者皆可申請。（偏遠地區為左鎮區、楠西區、南化區及龍崎區等4區）

★之前已申請過汰舊換購或新購電動二輪車補助，今年是否還能申請？

115年度補助方案已放寬一生一次限制，申請汰舊換購或新購電動二輪車僅限補助1輛（次），惟曾獲本局以前年度補助者於申請本補助前名下已無該補助車輛(符合監理機關報廢及掛牌規定)時均可再提出申請。

已申請過113年補助者，綁約期間為2年；114年綁約期間則為3年，記得綁約期間內不可將申請車輛過戶給在台南或外縣市的親朋好友。

更多三立新聞網報導

刮刮樂沒中獎別丟！「1隱藏玩法」曝光 他爽拿回1.5萬元

塑膠袋算垃圾還回收？環保局曝「3關鍵」分辨 丟錯恐噴6000元

2000元鈔票沒人收？內行揭「1行業」最愛 隱藏用途曝光：別亂花

一堆人不知道！「1方便神物」是台灣發明的 眾驚：難怪國外沒有

