機車族領錢！符合資格「最多爽拿3500元」 申請方法一次看

嘉義市政府為了讓機車駕駛人遵守交通規則及養成正確駕駛習慣，將擴大機車駕訓補助政策，市民只要參加機車駕訓班並考取駕照，就有機會拿到機車駕訓費用全額補助3500元。

嘉義市政府表示，依據近年交通事故資料統計，機車事故比例占總事故近8成，且肇因多以「未依規定讓車」及「違反號誌管制」為主。根據交通部委託陽明交通大學研究分析，參加機車駕訓者較未受訓者違規風險降低59%，肇事風險降低36%，顯示機車駕訓確實能有效提升用路安全。

嘉義市長黃敏惠表示，市府將全力支持機車駕訓補助計畫，今年除交通部公路局補助每名市民1300元之外，市府再加碼補足差額，讓參訓市民享有「全額補助」優惠。嘉義市地區機車駕訓費用約3200至3500元，市府期望透過補助措施降低民眾負擔，提升駕駛安全。

嘉義市政府自111年起配合交通部公路局推動機車駕訓補助政策，並於113年擴大至「全額補助」，讓市民能免費參加訓練。原114年度補助900個名額已全數用罄，為鼓勵更多市民參訓、提升用路安全，嘉義市政府特別加碼再提供410個全額補助名額，讓更多市民能免費參加機車駕訓課程，學習正確的防禦駕駛觀念。

交通處長許啟明補充，駕訓課程包含6小時學科訓練（含駕駛道德、交通法規及汽車構造各2小時）及10小時術科訓練（含模擬實際道路駕駛），由專業教練於安全場地中指導，讓學員能掌握安全騎乘要訣，凡自114年1月1日至12月31日止，於嘉義縣及嘉義市合法設立之機車駕訓班參訓並考取機車駕照之嘉義市民，可由駕訓班協助申請訓練費補助。

