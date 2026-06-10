機車族「待轉變待撞」！ 是否取消「兩段式左轉」？交通部這樣說

部分縣市有些路口已實施機車可直接左轉。對於是否要全面取消機車兩段式左轉，交通部給答案了。圖／Google Maps

台灣機車密度高居全球第一，全台機車掛牌數已突破1466萬輛。平均每100位台灣人就擁有約63輛機車，換算下來約每1.6人就有一台機車，每天道路都會上演機車事故。其中機車「兩段式左轉」的規定，原本是為了保障騎士的安全，但許多事故卻出現在機車待轉區，當場讓「待轉變待撞」。所以有民眾提出應該取消兩段式左轉的規定，有的縣市如台南市、彰化縣等也放寬取消部分路口的兩段式左轉。至於到底要不要全國統一取消？交通部10日給出答案。

交通部：不支持全面開放機車直接左轉

由於有團體主張台灣應該全面取消機車兩段式左轉，交通部直球回應，表示不支持全面開放機車直接左轉。交通部表示高度重視這個議題，也對學界專家的觀點表達重視，但是左轉安全的核心關鍵並不在於政策的全面開放與否，而在於如何有效降低人因失誤，並因地制宜導入交通工程配套措施。

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交通部說明，因為台灣的道路路口經常都很複雜，機車由於體積較小，又容易遭到汽車的遮蔽，導致駕駛人往往面臨沒看到、看錯或想錯的認知風險，如果讓機車在缺乏號誌保護的情況下進行左轉，將會直接暴露在對向高流速車流的被側撞風險中。

推動「左轉專用道」與「左轉保護時相」

因此，交通部決定全面推動「左轉專用道」與「左轉保護時相」為改善的核心重點，才能夠從源頭消除事故的發生。

交通部強調，交通安全絕不能僅看事故件數，更必須嚴格評估傷亡嚴重度！機車若在無保護狀態下直接左轉，一旦與對向汽車發生對撞，重傷與死亡率極高，而兩段式左轉的「待轉區」在上屬於保護左轉措施，能提供不願意或不敢直接左轉的騎士。

為了打造更安全的交通環境，交通部表示未來會與各縣市政府討論，在條件許可且設有「左轉專用道」與「保護時相」的路口，逐步引導機車安全左轉；而在環境複雜、車速快或未設有號誌保護的路口，則維持現行的兩段式左轉，並同步改善待轉區動線與清理路側違規臨停，徹底消除騎士「待轉變待撞」的疑慮。



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