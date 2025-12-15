機車未打方向燈「飄移擋車」 駕駛急按喇叭遭嗆「下車理論」

台南大灣路上，一名騎士沒打方向燈任意變換車道。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）





台南大灣路上，一名騎士沒打方向燈任意變換車道，駕駛嚇得趕緊閃避，搖下車窗提醒騎士，沒想到騎士情緒失控，不停飆罵髒話要駕駛下車理論。

車輛行駛在路上，只見一台機車，完全沒打方向燈，瞬間往右飄移到汽車前方。駕駛見狀就怕會撞上，先是按了聲喇叭，等到下個路口停等紅燈時。

駕駛vs騎士：「方向燈壞掉是不是，（沒有啊），啊不會打是不是，變換車道不會打方向燈喔，（你在後面一直逼我我哪知道啊。）」

明明騎士自己違規在先，還惡人先告狀，還情緒失控要駕駛下車理論。

駕駛vs騎士：「你xxx下來，（你在後面兩線道，自己不會用喔。）」

事發在台南大灣路上，駕駛事後氣得將行車紀錄器畫面po網，網友留言猛酸，有人建議駕駛應該直接檢舉。

