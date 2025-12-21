機車未投保強制險 恐註銷牌照

金管會統計，汽車投保強制險達100％、機車投保率卻只有90.83％，全台有134萬輛機車沒有強制險的保障，金管會保險局副局長蔡火炎表示，機車如果沒有投保強制險，可處1500到3000元以下的罰鍰，如果保險屆期超過6個月，就會移請公路監理單位註銷其牌照。

為何汽車投保強制險可達100％、機車卻常會忽略投保強制險？蔡火炎解析，汽車車主在保養或驗車時，會同步確認強制車險或一般車險是否到期，因此，多半會在當下完成投保或續保。至於仍有多輛機車未投保，主因是機車沒有強制的定檢制度，不少民眾機車久未使用、甚至棄置後，便容易忽略續保，這類情況相當常見。

廣告 廣告

蔡火炎補充，針對通知機車車主機制，保險公司會在保單到期前30日發出續保通知，若仍未續保，將於到期後30天內進行至少2次的通知，並持續通知至保單到期後第5個月，總計通知5次。

金管會進一步說明，依據《強制汽車責任險法》第49條規定，機車投保義務人未依規定投保強制保險契約，經公路監理機關執行路邊稽查或警察機關執行交通勤務，或因違反道路交通管理處罰條例併同舉發者，將處新台幣1500元以上3000元以下罰鍰。

此外，《強制汽車責任險》第51條之1又規定，投保義務人於保險期間屆滿逾6個月，仍未依法規再行訂立保險契約者，金管會可以移請公路監理機關註銷其牌照。

金管會說明，如果投保汽車強制責任險，假使發生汽車交通事故導致第三人或者車內的乘客死亡，可以在法定給付範圍，每人死亡200萬元、失能最高給付200萬元以及傷害醫療最高20萬元，移轉應賠付的責任、減輕經濟負擔。

根據金管會的統計，自民國112年10月起，針對機車保單到期逾6個月者，平均每月移請約1.2萬件註銷牌照，截至今年12月8日為止，已累計註銷約20.9萬件，金管會期望，機車投保率也可以達到100％，確保所有上路車輛皆依法投保。