機車消失在垃圾堆！基隆情侶崩潰吵架 「感情也被掩埋」

基隆崁仔頂魚市垃圾問題嚴重，一對情侶在凌晨三點將機車停放在橋下停車格，返回時卻發現愛車被大量保麗龍箱和垃圾完全掩埋。情侶報警求助，卻被告知應轉由環保局處理，此事件最終導致兩人爭吵並分手收場。當地居民表示，魚市周邊長期存在垃圾問題，而諷刺的是，現場柱子上還張貼著「請勿亂丟垃圾」的公告。

崁仔頂魚市垃圾掩埋車輛！基隆情侶怒報警。(圖／民眾提供)

這起事件發生在基隆崁仔頂魚市，一對情侶於9日凌晨三點將機車停放在橋下指定停車格內。當他們回來取車時，卻驚訝地發現整台機車已被魚市用來裝漁貨的保麗龍箱和各種垃圾完全掩埋，幾乎找不到車子的蹤影。情侶當下立即報警求助，但警方表示此類問題屬於環保局管轄範圍，無法直接處理。

魚市垃圾亂象釀悲劇！情侶機車遭掩埋 「一吵架」竟分手。(圖／民眾提供)

這起意外不僅造成物質上的困擾，更嚴重影響了這對情侶的感情。兩人因此事件大吵一架，最終導致感情破裂、分手收場，讓當事人感到既氣憤又委屈。原本開心的出遊計畫，因垃圾問題而掃興收場。

現場柱子上張貼著「請勿亂丟垃圾」的公告。(圖／民眾提供)

附近住戶對此情況表示不滿，指出魚市周邊長期存在垃圾問題。一位住戶表示：「當然是不好啊，因為很髒亂。」另一位居民則提到：「本來就有垃圾不落地的政策，公告還有貼啊，我也不知道為什麼會變成這樣子。」諷刺的是，現場柱子上確實張貼著「請勿亂丟垃圾」的公告，但似乎未能有效遏止亂丟垃圾的行為。

凌晨停車慘遭掩埋！「魚市垃圾」害情侶分手。(圖／民眾提供)

對於這一情況，產發處長蔡馥寧表示，崁仔頂魚市的環境整潔一直是市府長期關注的重點。針對疑似不當棄置垃圾的行為，市府將先進行勸導，必要時將依法進行裁處。

