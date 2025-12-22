機車為閃車撞台東70年素食名店 業者母傷.無生命危險

台東縣 / 綜合報導

上週六(20日)晚間，在台東市一間傳承70年的知名素食麵店，發生驚悚車禍，一名機車騎士疑似為了閃避車輛，失控衝進店裡，把桌椅全都撞翻，還波及到老闆的媽媽，造成她的腰部瘀青。業者說不幸中大幸是當時店裡沒有客人用餐，也沒正面撞到人。只不過車禍意外後，業者不但受到驚嚇也得花時間善後，只能先停業一天。

機車從馬路對面，不偏不倚，直接衝進轉角的素食店，撞翻桌椅，門口等餐的客人嚇壞緊急跳開，民眾說：「他自己加速(還好狗沒事)。」他自己加速，還好狗狗沒事，不只人連狗狗也被嚇了好大一跳，拚命往外竄衝到對面，機車騎士當場重摔倒地，還被撞倒的桌子壓住，店裡的工作人員見狀上前查看，也緊急打電話報案。

素食麵店業者說：「可能剛好我媽媽就是面朝外，就是有發現他(騎士)要衝進來，就稍微有躲避的動作，閃避的動作比較沒有正面撞上。」業者母親當時面向馬路，雖沒有直接被撞上，但被撞翻的桌子撞到腰受傷，直言幸好當時店內沒有客人，沒讓傷害擴大。

素食麵店業者說：「很驚悚很擔心婆婆的狀態，因為那個衝擊力道真的很大。」素食麵店業者說：「當下那個車速太快了，是完全沒辦法反應的，有一個客人剛好是站在前面，真的是好險(沒被撞到)。」

驚悚車禍20日晚間發生在台東市寶桑路，一間傳承近70年的素食麵名店，當時正值營業時間，突然一輛機車失控衝撞進店裡，業者心有餘悸還得忙著善後，停業一天，初估營業損失至少一萬元。

台東分局寶桑派出所所長羅郁瑄說：「疑似為閃避羅女年約20歲，曾男不慎撞進附近素食店內，致駕駛及店內員工林女兩人均受傷，所幸無大礙。」雖然因為車禍意外，家人受傷桌椅被撞翻，影響店內生意，但業者直呼，人沒有生命危險波及客人，平平安安最重要。

