機車無照駕駛上限開罰3.6萬今年上路 台東15歲少年闖禍接罰

台東陳姓少年(帽T)24日清晨騎圖中這部機車酒駕撞2婦後逃逸，被警方逮捕。警依交通新制開罰。(記者黃明堂攝)

〔記者黃明堂／台東報導〕交通新制今年初公布實施，無照駕駛罰鍰上限大幅提高，機車3.6萬元、汽車6萬元。陳姓15歲少年本月24日清晨酒後騎父親的機車在台東市仁義北路連撞2位行人老婦後逃逸，隨後被員警循線順利查獲人車，除依公共危險罪移請台東地方法院少年法庭審理，並依新制舉發相關違規。

台東縣警察局表示，交通新制年初公布實施，無照駕駛相關罰則將大幅加重，其中汽車無照駕駛罰鍰上限提高至6萬元，機車提高至3萬6千元，並一律當場移置保管車輛。另針對無照駕駛累犯，於10年違規達2次者，將處以最高額度罰緩；達3次以上者，則在前次罰緩再加罰。

此外，車主若明知駕駛人無照仍將車輛借予使用，也將連帶受罰，除車輛移置保管外，最重可吊扣車牌1年；如因無照駕駛肇事致人重傷或死亡，違規車輛更將面臨沒入處份。

陳姓少年在寒假第1天就闖禍。24日清晨近6點，台東市仁義北路2位婦人被撞後倒在路中，經路過民眾發現報案，救護車及警車趕來，2婦受傷送醫，警則在車禍現場附近查獲拔掉車牌的肇事機車，並在民宅逮捕肇事陳姓少年，他坦承肇事逃逸，酒測值達0.30mg/L，警依公共危險罪及肇事逃逸移請少年法庭審理，昨天再依上述交通新制開罰。

台東縣警察局交通警察隊隊長吳昇忠呼籲，請家長務必善盡監護責任，加強約束及管教子女，切勿縱容未滿18歲小孩無照駕駛車輛。除車主將面臨高額罰鍰外，家長與少年亦須接受道路交通安全講習；倘若發生交通事故致人受傷，甚至肇事逃逸，少年除負擔刑事責任外，家長亦須依法負擔連帶民事損害賠償責任。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

