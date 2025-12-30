機車版霍爾移動城堡？危險載多袋物品 只用細繩綑綁

近日有民眾在路上直擊驚險一幕，前方一名騎士的機車上載滿大量物品，不只前後左右掛滿超大包雜物，連腳踏板也被塞爆。（圖／翻攝自翻轉淡水-行車記錄器上傳中心臉書）





這難道是機車版的「霍爾移動城堡」嗎？近日有民眾在路上直擊驚險一幕，前方一名騎士的機車上載滿大量物品，不只前後左右掛滿超大包雜物，連腳踏板也被塞爆，僅靠細繩勉強固定。



由於腳踏板無處落腳，騎士雙腳被迫懸空、一路磨地前進，畫面相當危險。後方駕駛試圖超車時，還差點被突出的雜物擋道，事後將行車紀錄器畫面PO上網，引發熱議。

網友紛紛留言調侃：「這是耶誕老公公提早來發禮物嗎？」、「猜猜看是鞋底先磨平，還是這些垃圾先脫落？」雖然畫面引發討論，但這類危險載運行為已嚴重影響行車安全。提醒民眾切勿貪圖一時方便違規載貨，以免造成自己與其他用路人的危險。

