機車猛撞小貨車磨地冒火花 19歲無照男騎士載16歲少女噴飛雙亡

雲林縣二崙鄉永定村154縣道與雲35路口3日發生機車、小貨車相撞重大事故，造成19歲無照男騎士與16歲女乘客2人傷重不治，監視器畫面今天曝光，機車疑因車速太快煞車不及猛烈衝撞小貨車，男騎士與少女噴飛且機車滑行磨地出現火花。警方初步調查雙方均無酒駕，事故原因警方正調查釐清。

雲林縣二崙鄉3日晚發生機車、小貨車碰撞事故，19歲無照男騎士與16歲機車女乘客噴飛傷重不治，從監視器畫面看到撞擊瞬間，機車倒地與地面擦出火花。（圖／警方提供）

雲林縣警察局西螺分局今天發布新聞訊息表示，3日傍晚6時，二崙鄉永定村154縣道與雲35路口發生死亡車禍。一輛由62歲程女所駕駛自小貨車與對向機車雙載的曾男與曹女發生碰撞。

警方公布的現場監視畫面，發現2車碰撞後，機車倒地後仍往前衝與地面磨擦火花四射；警方說，曾男與曹女送醫傷重不治，肇事雙方均無酒駕，車禍發生原因尚在調查。警方呼籲車輛行經路口請減速慢行，避免憾事發生。