機車當貨車？婦人「載卡多」還拖載彈簧床 沿路噴火花

新竹市 / 綜合報導

帶您來看這危險的一幕，昨(7)日下午有民眾目擊，在新竹的博愛街一帶，一位老婦人騎著車，不僅手上大包小包，就連後照鏡也掛滿滿，甚至機車後方，還拖著一個床墊裡的彈簧骨架，隨著機車高速移動，彈簧骨架不斷噴濺火花。警方表示，騎士載運的物品大小不合規定，已經違法，最高可開罰600元。

騎士大包小包，慢速騎在路上，不僅雙手都是袋子，就連後照鏡，也掛得滿滿滿，更可怕的還在後頭，車頭五大包裝不夠，車尾再來一包，而且不只塑膠袋，甚至還拖著龐然大物， 拔山倒樹？ 而來。

原來，這是一個大型床墊，但彈簧全都外露，隨著機車穿梭大街小巷，在地面上持續摩擦，冒出陣陣火花，還飄出些許白煙，讓目擊民眾全都嚇壞。

目擊民眾劉先生說：「這個老婦人我們其實是經常性的看到。」目擊民眾劉先生說：「之前她會載大量的資源回收物會拿去賣，那基本上彈簧床老婦人跟我們是說，她是要載回去她自己使用。」

離譜的危險駕駛行為，發生在新竹博愛街一帶，不少民眾在7日下午，都目擊這驚險一幕，其實老婦人把機車當卡車，不僅危險還違法，根據道交法第88條規定，機車載物，寬度不能超出把手外緣10公分，後方車尾，也不能超過輪軸後50公分，違者可處新台幣300至600元罰鍰，而老婦人拖著床墊，涉嫌遮蔽車牌，最高也可開罰600元。

新竹縣竹北分局三民派出所所長李朝宇說：「大型物品應妥善固定或改以貨運方式搬運，切勿貪圖方便，以免危害行車安全並觸法受罰。」網友們見狀，紛紛怒批太誇張，更無奈表示，如果剛好遇到車輛漏油，恐怕會發生憾事。

