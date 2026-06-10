南部中心／林俊明、曾虹雯 台南市報導

民眾騎乘機車，疑似未注意前方環保局正在作業的垃圾車，煞車不及直接追撞，騎士當場連人帶車，衝進垃圾車後斗，畫面驚悚，還好人沒有大礙！無獨有偶也有騎士雨天，為了閃避前方停著的車輛，當場摔倒滑行，還怪罪前方駕駛，為何停在路中間，害人摔車。





機車疑似未注意追撞垃圾車 台南騎士「摔進垃圾車後斗」

騎士煞車不及自摔，人還滑行到婦人身旁。（圖／hothinhoop）

發現有機車停在慢車道上，騎士緊急煞車不及自摔滑行，還碰撞倒路旁的自小客車。騎士當場四肢擦挫傷，大聲的怒斥回收婦人，怎麼停在路中央，但婦人理都不想理直接離開，獨留騎士在現場怒氣沒處發。婦人覺得自己很無辜，認為騎士的自摔跟他無關，但民眾認為，婦人這樣停在路中央，應該也有責任。民眾說，現場又沒有用什麼燈號（警示），如果很近的距離下可能剎車不及。台南市永康分局副分局長謝貴琳說，機車騎士已提出過失傷害，及肇事逃逸告訴。肇事原因還要進一步釐清。

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機車疑似未注意追撞垃圾車 台南騎士「摔進垃圾車後斗」

騎士整個人摔進垃圾車車斗，還好還能自行爬出。（圖／民視新聞）

無獨有偶的在官田，也發生一起騎士追撞垃圾車的意外，垃圾車緩慢停下，後方台機車卻剎車不及猛力撞上，車子翻了一圈倒地，車上廚餘桶噴飛。騎士整個人還摔進垃圾車車斗，還好還能爬出來。路邊阿伯剛丟進一包垃圾，機車騎士跟著撞進車斗內，讓他嚇了一大跳。其實這是路邊定點倒垃圾的位置，騎士疑似不是當地人，加上騎行速度太快，還好車斗內有垃圾當緩衝，這一撞還能自己爬出來，沒有大礙。台南市清淨家園管理科長周麟豐說，垃圾車執行作業時，均會開起警示燈及作業音效，提醒用路人注意。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

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