「機車立委」嘉義同框子瑜媽 王美惠：時間會給努力最好答案

王美惠（左起）與黃燕玲在嘉義聚會，黃燕玲的女兒是TWICE成員周子瑜。（翻攝自王美惠臉書、子瑜IG）

南韓人氣女團TWICE去年來台開演唱會，台灣成員周子瑜回到家鄉格外有意義，民進黨「機車立委」王美惠今天（15日）在臉書分享，在嘉義與一位氣質出眾的「星媽」聚會，這位星媽正是周子瑜的母親黃燕玲，兩人談到當年周子瑜年紀輕輕就獨自到南韓當練習生，讓她感性寫下：「不管做什麼事，只要願意努力，時間都會給你最好的答案。」

王美惠形容黃燕玲「親切又有氣質」，言談間對於周子瑜當年遠赴南韓接受嚴格訓練，流露滿滿心疼與感動，她表示練習生生活不僅辛苦，也需要極大的心理韌性，而子瑜能一路堅持下來，靠的不只是天分，更是長期累積的努力，才能一步步站上如今耀眼的國際舞台。

王美惠也藉由這段交流分享：「不管做什麼事，只要願意努力，時間都會給你最好的答案。」認為這不只是藝人的成長故事，更適用於每一位在生活與工作中打拚的人。王美惠在地方深耕20年，憑藉著一台小綿羊跑遍嘉義市，日前被民進黨提名參選嘉義市長，傳出獲得現任國民黨嘉義市長黃敏惠力挺，讓被民眾黨徵召參選的張啓楷疾呼嘉義不能成為藍白合破口。





