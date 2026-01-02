機車筆試新題庫1／30實施 汽車沒做「這動作」場考直接掰

公路局強化以人為本駕駛訓練項目。（公路局提供／蔡明亘台北傳真）

交通部規畫駕照管理三策略，今年1月起陸續實施，公路局今宣布，1月30日起，機車筆試取消是非題，改全部選擇題，危險感知情境題從10題增至15題，新制題庫1050題已上線提供民眾參考；另3月30日起汽車場考將新增無號誌路口停讓動作考驗項目，大型車也要做指差確認，考試時未落實將一口氣扣32分直接不及格。

據統計，去年機車駕照筆試考試人數為29萬人、汽車筆試30萬人，機車筆試及格率79％、機車筆試及格率為72％。

公路局長林福山說明，1月30日起實施機車駕照筆試題庫新制，全面取消是非題，統一改採50題選擇題形式測驗。先前已開過3次外審題目會議並完成編訂，原共有約1600題含選擇題932題，新制題庫共1050題選擇題，並導入以人為本核心理念，題型架構分為「正確觀念與態度」、「主動停讓文化」、「安全駕駛能力」及「危險感知能力」4大類。

交通部規畫駕照管理三策略，今年1月起陸續實施。（蔡明亘攝）

機車筆試新制1月30日起實施。（公路局提供／蔡明亘台北傳真）

公路局強化以人為本駕駛訓練項目。（公路局提供／蔡明亘台北傳真）

林福山提到，其中「危險感知能力」相關的情境題與影片題，將由現行10題調整增加至15題，占整體考題比率由20％提高至30％，強化考生對道路風險之辨識與因應能力。

根據最新機車筆試題型舉例，「機車駕駛人於紅燈期間，以牽引方式通過停止線或號誌管制路口，此行為如何認定？」選項有「以牽引方式視同行人無違規」、「行為人視同闖紅燈」及「僅違反不遵守標線指示非屬闖紅燈」，此題正確選項為行為人視同闖紅燈。

另也有一題考到「機車於設有待轉區之路口進行兩段式左轉時，關於進入待轉區之方式，下列敘述何者正確？」選項有「利用直行車道進入待轉區，進入前減速，顯示煞車燈即可」、「利用右轉車道進入待轉區，以避免妨礙執行車輛通行」及「待轉區空間有限時，得暫停於行人穿越道上等候進入」，此題正確選項為利用直行車道進入待轉區，進入前減速，顯示煞車燈即可。

林福山說，機車筆試新制將於115年1月30日正式實施，民眾即日起預約115年1月30日（含）以後之考試日期，將適用新制。為便利民眾提前瞭解新制題型，公路局監理服務網同步提供舊制及新制筆試模擬測驗系統。考生如預約考試日期為115年1月29日（含）以前，可使用舊制模擬測驗；如預約日期為115年1月30日（含）以後，則可使用新制模擬測驗，歡迎民眾多加利用。

另外，自115年1月起除實施機車筆試新制外，在「強化以人為本駕駛訓練項目」部分，也實施以人為本課程訓練，如停讓行人、視野死角確認及大型車指差確認，透過在駕訓班課程學習，以在真實的交通環境中作出正確的判斷和反應。

林福山補充，強化以人為本駕駛訓練項目預計3月30日實施，這個月已要求駕訓班在教學時，要統一教材、考驗動作要求、完善場地標誌標線等，除了小型車增加無號誌路口要先停在開，對於大型車也有要求指差確認、視野死角確認等，先於1月納入課程、3月底在場考實施，目前在修正考照評分標準，屆時若考照時沒做到，將一口氣扣32分，等於直接不及格。

