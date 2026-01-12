機車筆試1/30起全改選擇題 危險感知題占比提升

公路局推動駕照管理改革方案，機車駕照筆試題庫新制將於1月30日正式上路，全面取消是非題型，統一採用50題選擇題進行測驗。新制題庫總計1050題選擇題，並將「危險感知能力」相關情境題與影片題從現行10題增加至15題，占比由20%提高至30%，以強化考生對道路風險的辨識與因應能力。

機車筆試新制1月30日起實施。（圖／公路局提供）

豐原監理站站長朱豐誠表示，民眾即日起預約本月30日（含）以後的考試日期，就會適用新制。為便利民眾提前熟悉新制題型，公路局監理服務網已同步提供舊制及新制筆試模擬測驗系統，考生可依預約日期選擇對應版本進行練習。

廣告 廣告

新制題庫導入「以人為本」的核心理念，題型架構分為「正確觀念與態度」、「主動停讓文化」、「安全駕駛能力」及「危險感知能力」等四大類。朱豐誠說明，這是公路局114年規劃的駕照管理三策略改革方案的重要一環，改革核心就是讓駕駛人具備正確觀念與道德，養成主動停讓文化，並具備安全駕駛能力。

除了機車筆試新制外，今年1月同步實施的措施還包括「強化以人為本駕駛訓練項目」、「主動關懷高齡者」、「70歲以上繳回駕照者補助TPASS乘車優惠回饋」等共4項措施。在駕駛訓練方面，駕訓班課程將實施以人為本課程訓練，包括停讓行人、視野死角確認及大型車指差確認，透過學習讓駕駛人在真實交通環境中作出正確判斷和反應。

針對高齡者駕駛安全，公路局將依事故及違規統計資料分析，結合既有屆齡換照通知作業寄發提醒通知單，提醒高齡長輩應避免的違規情境，並利用電話關懷高齡者留意自身駕駛行為與身心狀況，兼顧高齡者行車安全與移動需求。

此外，今年1月1日起針對70歲以上自願繳回名下所有駕照的長者，提供持敬老卡搭乘公共運輸回饋50%的優惠，補助期間為2年，每月回饋上限1500元。豐原監理站表示，這些措施期望透過加強考照制度及協助高齡者安全駕駛，從源頭培養具備正確交通安全觀念的駕駛人，共同營造更安全、友善的用路環境。

延伸閱讀

冷氣團12日白天起減弱！未來一週2波東北季風報到

早起的鳥兒不失智？研究揭「14點後才活動」失智率爆增45%

12星座一周運勢！天秤戀愛運升溫 巨蟹注意情緒波動