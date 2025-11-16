機車紙箱危載童趴趴走 警將通知家長依法開罰

高雄市 / 綜合報導

高雄一名女騎士，將幼童放在機車腳踏墊的紙箱內一路騎乘，目擊民眾嚇壞，直呼很危險，違規行為，最高可以開罰600元，罰錢事小，專家就說，2歲以下幼童脖子非常脆弱，不管是用背巾或是人抱都有風險，建議6歲以上孩童，腳可以穩穩踩到腳踏板，再乘坐機車後座。

女騎士騎車載了個大紙箱，仔細一看，一名幼童睜著圓滾滾的大眼，坐在裡頭，這畫面嚇壞民眾，這樣真的可以嗎？民眾說：「這樣沒有一個保護的措施，要閃邊，或者是什麼，那個小孩子很難保持安全。」

廣告 廣告

當時坐的就是這紙箱，裡頭塞了把板凳，把紙箱當成兒童座椅，讓小孩坐在裡面，騎士當時行經的路段，位在高雄阿蓮區，其他用路人目擊誇張一幕，都捏把冷汗，明顯違規的畫面曝光，警方也說話了，湖內分局阿蓮所長李振源說：「機車附載人員或物品未依規定者，可處新台幣300至600元罰鍰。」

靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏說：「嬰幼兒在兩歲以前其實脖子非常的脆弱，所以用機車附載的話，無論是用背巾背，或是用人抱著，其實都有很大的一個風險。」

現場在社區直擊，就有家長用雙手，抱著嬰兒坐在後座，另外像是把單車車籃當成座椅，或是背巾背著，拿張板凳坐在腳踏板上，這些其實都缺乏防護，一旦發生車禍衝擊力大。

靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏說：「小朋友要搭附機車，其實應該在6到7歲的時候，他的小腿到40公分左右，在機車後座他可以穩穩踏在踏板上，抓緊前面的大人。」

根據國外研究，當10公斤重的兒童，在時速40公里的車上，遭到正面衝擊時，慣性定律下，孩童將瞬間產生30倍往前衝的力量，首當其衝成為人肉氣囊，再看一次用紙箱載孩童，藏著不小風險，畢竟孩子的安全，可沒有重來的機會。

原始連結







更多華視新聞報導

箱型車頂堆兩層紙箱 疑沒固定「搖搖晃晃」驚險上路

陽光折射海霸王紙箱起火？專家：須滿足相關條件

誇張！ 騎士疊「超厚紙箱」沿路趴騎 警：依法開罰

