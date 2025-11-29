機車網美慘死！才喊「沒戴眼鏡」下秒遭聯結車輾過

哥倫比亞25歲機車網美凱倫車禍身亡。（圖／翻攝自Sofia Quiroz 臉書）





哥倫比亞25歲機車網美凱倫（Karen Sofía Quiroz Ramírez），日前在高速公路遭聯結車輾過當場死亡。而她在悲劇發生前數小時才發文，「希望不會因為沒戴眼鏡出車禍」，未料竟一語成讖。

綜合外媒報導，凱倫26日晚間騎乘在台灣屬於白牌機車的Suzuki Gixxer，合法行駛在高速公路上。但據當地交通單位通報，凱倫疑似在2輛車之間穿越時，先與雪佛蘭Spark轎車發生碰撞，摔車後遭另一側的聯結車輾過，當場死亡。

廣告 廣告

當地警方正調閱監視器及詢問目擊者，以釐清詳細事故主因，不過凱倫殞命的消息傳出後，網友發現她車禍數小時前，才發文透露不慎弄丟眼鏡，「我希望我不會因為沒戴眼鏡騎車出車禍」，沒想到竟成為死亡預言。凱倫還在最後一篇reels許願，「希望我的Gixxer洗車洗完後能變成GSX750（紅牌重機）」，如今願望永遠無法實現。

另據哥倫比亞國家道路安全局（ANSV）統計，哥國2012年至2022年，每年平均有3千名機車騎士因車禍死亡，另有2萬名騎士受傷。研究認為，哥國的道路設施幾乎只針對汽車設計，加上道路普遍過寬、速限過低，導致駕駛容易超速及魯莽駕駛，進而造成機車車禍數量居高不下。

更多東森新聞報導

不斷更新／香港大火 600人鑑識小組進火場全面採證

滿屋濃煙蹲身逃生 宏福苑住戶：消防員用生命來救我們

香港大火／菲籍看護肉身護3月大女嬰 獲救後插管搶命

