機車翹牌拖吊重罰 車主批警擄車勒贖

台南市發生多起停在路邊的機車遭取締翹牌，拖吊、拔牌並重罰3.6萬元，民眾怒轟員警「擄車勒贖」，並把開單派出所地標改名成「拔牌派出所」。國民黨立委羅廷瑋21日將邀交通部、警政署等單位開協調會；交通部公路局則建議警政署加強執法員警教育訓練。

網紅「重車日誌─教士」指出，近日1輛停在路邊的重機經監理站驗車通過，未裝旋轉結構，警方竟直接拔牌，陸續接獲逾10件案例，有車主以為車子遭竊，報案才知被警方拖吊，更發現員警用手機量測車牌角度，但法規並未規定車牌角度，僅要求能辨識號碼，怒批警方擴大解釋法規，要求應訂定明確標準。

廣告 廣告

台南市永康警分局表示，10日晚7時許接獲檢舉後，透過手機內建的水平測量儀測量永康區中正北路、中正七街口1輛普重機車及1輛大型重機車牌，各為58度與60度，雖法令未規定車牌角度，但必須能清楚辨識車牌，因此依違反道交條例「汽車不依指定位置懸掛號牌於道路停車者」規定，處3萬6000元罰鍰，並當場移置保管及扣繳牌照。受處罰人若不服舉發事實，可於30日內向處罰機關陳述意見。

羅廷瑋建議，應訂具體規範，避免引發執法人員取締爭議，21日將邀交通部、警政署等單位開協調會釐清。

公路局說明，道安規則規定機車車牌應正面懸掛車輛後端明顯適當位置，監理機關檢驗採目視，並以車輛後方查看號牌能否清楚辨識車號為原則，警政署也認同此原則，適法及執法沒問題，將建議警政署加強執法員警教育訓練，確保執法公正。

有員警分享，實務上取締翹牌，都是翹到看不到數字者，且民眾財產需謹慎處理，鮮少會直接拖走拔牌。