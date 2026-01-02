機車考照全面採選擇題 1月底上路

交通部公路局於今年(2026年)陸續實施駕照管理新措施，交通部今天(2日)表示，從30日起機車駕照筆試全面取消是非題，並導入以人為本的核心理念。同時會增加「危險感知能力」相關情境題與影片題，讓考生對實際道路駕駛的情況有更多掌握。

為了提升道路安全，交通部公路局從今年開始陸續實施新的駕照管理措施，並強調改革的核心理念就是「以人為本」，讓駕駛人具備正確觀念與道德，養成主動停讓文化並具備安全駕駛能力。

其中，在1月30日開始，就會實施機車駕照筆試題庫新制，全面取消是非題，統一改採50題的選擇題測驗；題庫共計有1,050題，題型架構分別為「正確觀念與態度」、「主動停讓文化」、「安全駕駛能力」以及「危險感知能力」等四大類。而「危險感知能力」的相關情境題與影片題，更將由現行10題增加到15題，占比從20%提高到30%，以強化考生對道路風險的辨識和因應能力。

公路局長林福山表示，這次新的考試題目，用情境還有影片方式呈現，希望讓駕駛更能理解日常生活中真正在馬路上會遇到的各種情況。他說：『(原音)這次就是說機車筆試題庫的重新檢討，最主要就是說考試就是要考大家日常生活都會碰到，都會用到的部分。』

公路局指出，機車筆試新制將於1月30日正式實施，民眾即日起預約30日之後的考試，就適用新制，為便利民眾提前了解新題型，公路局監理服務網同步提供舊制及新制筆試模擬測驗系統，考生如在30日前考試可使用舊制，30日後就可用新制模擬測驗。

其他在1月上路新制還有強化以人為本駕駛訓練項目，如停讓行人、視野死角確認和大型車指差確認，透過在駕訓班課程學習，以在真實交通環境中做出正確判斷。

另外在高齡駕駛部分，公路局也會主動關懷高齡者，分析高齡長輩常見違規事故肇因，結合既有屆齡換照通知作業寄發提醒通知單，同時也鼓勵70歲以上繳回駕照者補助TPASS乘車優惠。公路局希望培養具正確交通安全觀念的駕駛人，共同營造更安全、友善的用路環境。(編輯：宋皖媛)

