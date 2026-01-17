機車考照別亂預約！未到擬採累進停權制 缺考一次暫停預約15日

去年機車考照預約未到考率24.58%、7.1萬多人，現行制度2個月內3次未到考，停權2個月，公路局擬改採累進停權制，第一次暫停15日，第二、三次各30、60日，預計1月20日前公告實施。新制實施後可望引導民眾更謹慎預約，降低未到考率，讓機車考照預約名額獲得更有效運用。

據交通部公路局統計，110年機車考照預約人數約25.5萬多人，111年、112年各升至34.5萬多人、35.5萬多人，113年降至29.5萬多人，114年略減至28.9萬多人。

儘管現行機車考照網路預約制度設有停權機制，但觀察近5年未到考率，除了111、112年維持個位數，各為5.77%、9.52%外，其他3年都是雙位數，113年未到考率12.35%、3.6萬多人，去年更攀升至24.58%、7.1萬多人。

公路局透過文字訊息說明，現行民眾預約考照後未依約報到應考，且未於考照當日上午7時前完成網路取消者，2個月內累計3次未到考，將暫停預約2個月，暫停期間自最後一次預約日起算，屆滿後系統自動恢復預約權限。

為精進機車考照預約網路預約制度，公路局表示，規畫改採累進停權制，第一次未報到，暫停預約15日，第二次未報到，暫停預約30日，第三次未報到，暫停預約60日。

公路局舉例，民眾1月15日預約考照但未報到，第一次未報到，依新制暫停預約15日，至1月31日才可再次預約；若2月5日再次預約、但又未報到，屬第二次未報到，暫停預約30日，至3月8日才可再預約，若第三次仍未報到，則暫停預約60日。但若民眾任一次暫停期滿，預約並應考取得駕照，則暫停考照紀錄歸零。

除了推動累進暫停預約機制外，公路局表示，規畫將現行網路預約報名於考照日30天前開始預約，開放至考照日前7日晚間12時截止，縮短為開放至考照日前3日晚間12時截止，以縮短民眾預約與考試間隔時間，降低臨時取消情形。

換言之，新制可預約天數將由23天延長為27天，增加民眾預約彈性。

此外，機車考照預約也簡化取消方式，公路局指出，統一採網路取消作業，民眾若無法應考，請至遲於考照當日上午7時前在監理服務網自行取消預約，不計入未報到紀錄。

公路局將在1月30日起實施機車駕照筆試全面取消是非題，改為50題選擇題，至於停權機制新制上路時間點，公路局表示，已完成「預約考照貼心提醒事項」修正作業，預計在1月20日前配合監理服務網系統更新後公告實施，屆時將同步更新網站公告及預約頁面提醒文字，讓民眾充分瞭解新制規定。

公路局預期，新制實施後可達成三大效益，引導民眾更謹慎預約，改採累進制後，民眾第一次未報到即暫停預約15日，相較現行須累計3次才暫停預約規定，促使民眾妥適預約考照。同時兼顧民眾權益，讓初次預約但未報到的民眾僅暫停15日，對因故疏漏未到考的民眾影響較小，兼顧考照權益；提升名額使用效率，可降低未到考率，讓機車考照預約名額獲得更有效運用。