機車考照別再放鳥！缺考最慘遭「封鎖60天」 黑名單新制1/20上路

全台機車考照去（2025）年高達71,131人預約後未到考，占用考照名額。交通部公路局宣布，將加嚴「黑名單」停權機制，採取累進式暫停預約措施，只要爽約1次可停權15天、2次停權30天，連續缺考3次將停權60天，預計最快1月20日前公告實施。

根據公路局統計數據，機車考照的放鳥率呈現逐年惡化趨勢。2022年未到考人數19,933人、未到考率僅5.77%，但到了去年預約未到人數竟暴增至71,131人，未到考率高達24.58%，人數是三年前的3.5倍，為5年來新高。公路局指出，近年預約後缺席比例過高，占用考照名額，影響其他民眾權益，因此有必要修正停權制度。

累進停權新制 首次爽約即封鎖15天

公路局局長林福山指出，現行規定較為寬鬆，需在2個月內累計3次未到考才會停權。為提升預約名額使用效率，新制將改採「累進暫停預約機制」。具體罰則為：第1次未報到，暫停預約權限15天；第2次未報到，暫停30天；若第3次仍未報到，則重罰暫停預約60天。

不過，新制也保留「洗白」機會，若民眾在停權期滿後預約並順利考取駕照，先前的暫停紀錄將會歸零。林福山也說，這新制可促使民眾妥適預約，同時兼顧因故未到考的民眾權益。

網路預約、取消制度同步調整

在加嚴懲罰的同時，公路局也釋出便民措施，未來網路預約截止時間將大幅放寬，從現行的「考照日前7天截止」縮短為「考照日前3天截止」，讓可預約天數由23天延長至27天。

此外，取消預約的手續也全面簡化並統一透過網路作業，考生若無法應考，最遲在考試當天上午7時前至監理服務網取消，即不列入違規紀錄。

公路局指出，從今年1月30日起，機車考照筆試將取消是非題，改採全面選擇題，相關預約系統更新預計於1月20日前完成。新制的黑名單累進機制與網路預約彈性調整，也將同步上路，屆時監理服務網將更新公告及提醒文字，協助民眾了解新規定。