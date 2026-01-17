機車考照去年7.1萬人放鳥 停權加嚴

機車考照預約，去年高達7.1萬人未到考，今年起加嚴黑名單停權制。（本報資料照片）

監理服務網開放民眾線上預約機車考照，但交通部公路局發現，平均每年有逾4.3萬人預約後缺考，去年高達7.1萬人未到考，今年起加嚴黑名單停權制，未來只要缺考1次就停權15天，採累進停權制，最快將於1月20日前公告實施。

機車考照預約未到考率逐年增加，111年34.5萬人預約、1.9萬人未到考、未到考率5.77％，去年28.9萬人預約、7.1萬人未到考、未到考率爆增增至24.58％。現行機車考照預約有停權機制，民眾預約後未應考且未於考照當日上午7時前完成網路取消，2個月內3次者，將暫停預約2個月，暫停期間自最後一次預約日起算，期滿後恢復權限。

公路局祭精進新制，改採累進停權制，第一次未報到暫停預約15天、第二次未報到暫停預約30天、第三次未報到暫停預約60天。舉例來說，某民眾1月15日預約但未報到，第一次未報到，至1月31日才可再次預約，若2月5日再預約又未報到，至3月8日才可再預約，若第3次仍未報到則暫停預約60天。

公路局也規畫縮短預約天數機制，將現行「網路預約報名於考照日30天前開始預約，開放至考照日前7日24時截止」規定，縮短為「開放至考照日前3日24時截止」，縮短預約與考試間隔，降低臨時取消情形，調整後可預約天數由23天延長至27天，增加彈性，並簡化取消方式，統一採網路取消，如無法應考，最晚考照當日上午7時前上網取消，不計入未報到紀錄。

公路局表示，盼新制上路後，促使民眾妥適預約，也對因故疏漏未到考的民眾影響較小，兼顧權益，降低未到考率，讓機車考照預約名額獲更有效運用。目前已完成預約考照貼心提醒事項修正，預計1月20日前配合監理服務網系統更新後公告實施，將同步更新網站公告及預約頁面提醒，讓民眾了解。