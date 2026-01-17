機車考照去年7.1萬人放鳥！ 黑名單新制「缺考1次暫停預約15天」

為改善預約機車考照後卻放鳥的情形，未來將改採累進停權制。（示意圖／李宗明攝）

現行機車考照服務開放民眾線上預約，而去年有高達7.1萬多人預約考照卻「放鳥」占用名額，未到考率24.58%，公路局因此祭出加嚴黑名單制度，原先報考2個月內缺考3次才停權2個月，未來報考後缺席1次就可停權15天、2次停權30天、3次停權60天，採累進停權制，預估1月20日前公告實施。

根據交通部公路局統計，110年機車考照預約人數約25.5萬多人，5.7萬人未到考，未到考率約22.42%；111年有34.5萬多人預約，1.9萬人未到考，未到考率約5.77%；112年有35.5萬多人預約，3.3萬人未到考，未到考率9.52%；113年29.5萬多人預約，3.6萬人未到考，未到考率12.35%；114年28.9萬多人預約，7.1萬人未到考，未到考率飆到24.58%。

現行機車考照網路預約制度設有「停權機制」，民眾預約考照後如未依約報到應考，且未於考照當日上午7時前完成網路取消者，2個月內累計3次未到考，將暫停預約2個月，暫停期間自最後一次預約日起算，屆滿後系統自動恢復預約權限。

為改善缺考率增加的狀況，公路局規劃加嚴黑名單機制，改採累進停權制，民眾預約報考機車考照後，第1次未報到將停權15日，第2次未到暫停30日，第3次則為60日。公路局也舉例，假設有人1月15日預約考照但未報到，第1次未報到，依新制暫停預約15日，直到1月31日才可再次預約。

若該民眾2月5日重新預約但又未報到，屬第2次未報到，暫停預約30日，等到3月8日方可再預約；如第3次仍未報到，則暫停60日。要是該民眾任一次暫停期滿，預約並應考取得駕照，則暫停考照紀錄歸零。

除此之外，公路局也提出，現行網路預約報名於考照日30天前開始預約，開放至考照日前7日24時截止，未來將調整為「開放至考照日前3日24時截止」，縮短民眾預約與考試間隔時間，降低臨時取消情形，也就是說，可預約天數將由23天延長為27天。

公路局未來也將簡化機車預約考照的取消方式，統一採網路取消作業，民眾如無法應考，最遲要在考照當日上午7時前於監理服務網自行取消預約，不會計入未報到紀錄。

另外，機車考照筆試自1月30日起，將全面取消是非題，改為50題選擇題。

公路局說，目前已完成「預約考照貼心提醒事項」修正作業，預計於115年1月20日前配合監理服務網系統更新後正式公告實施，屆時網站公告及預約頁面將同步更新提醒文字，讓民眾能瞭解新制規定。

