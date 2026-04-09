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機車考照名額「比演唱會門票難搶」惹民怨 徐富癸提3政策解方 207

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／屏東報導

民進黨立委徐富癸近期接獲多位民眾陳情，指出高雄市及屏東縣至下個月8日的機車考試全部額滿，這樣的狀況遍及全台的監理所，惹出民怨「監理所機車考照的名額比演唱會門票還難搶」。對此，徐富癸今（9）日邀請交通部及公路局於立法院召開協調會，並提出3點政策建議。

徐富癸表示，根據監理站規定，報名機車考照一律採網路預約，不受理現場報名，監理服務網的系統會在每日上午8時開放預約名額，最久可預約一個月後的名額。但可能是近年機車考照的難度提升，監理站的機車考照預約場場爆滿，被民眾形容比演唱會門票還要難搶。

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「這樣的情況對中南部非六都地區影響很大。」徐富癸指出，屏東縣幅員遼闊，共有33個鄉鎮市，但目前只有屏東監理站及恆春監理分站兩個考照地點，屏東監理站每日開放50個左右的名額，恆春監理分站只有每周五開放15個名額，屏東一個禮拜僅有不到300個名額；然而屏東大眾運輸不便，民眾仰賴自駕進行移動，若無法考取駕照，移動能力將大幅受限。

機車考照名額「比演唱會門票難搶」惹民怨 徐富癸提3政策解方 209

徐富癸在協調會中，向交通部及公路局提出3點政策建議。第一、研議增加每日機車考照名額上限，舒緩現在塞車的考照隊伍。第二、調整監理站機車考照預約系統，增加候補預約功能，並主動通知民眾，以避免民眾臨時取消考照，造成考照名額的浪費。

徐富癸進一步表示，第三、增加下鄉考照的場次及頻率，以利偏鄉地區民眾考取駕照。徐富癸強調，提升道路的交通安全，交通部除了無照駕駛罰則的趨嚴，也要盡量提高考取駕照的量能，「除了關門，也要負責開門，讓民眾有完整取得駕照的管道」。

照片來源：徐富癸辦公室提供

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