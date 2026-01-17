機車考照放鳥率飆升！1/20前新制上路 缺考1次即停權15天

交通部公路局針對機車考照預約制度祭出嚴格新制，因應每年平均逾4.3萬人預約後未到考的情形，將於1月20日前公告實施累進停權制度。新制規定缺考1次即停權15天，第二次停權30天，第三次停權60天，取代現行2個月內缺考3次才停權2個月的規定。

交通部公路局針對機車考照預約制度祭出嚴格新制。（示意圖／PIXABAY）

統計數據顯示，近5年機車考照未到考率呈現波動趨勢。110年預約人數達25.5萬人，未到考人數為5.7萬人，未到考率高達22.42%；111年預約人數增至34.5萬人，未到考人數降至1.9萬人，未到考率僅5.77%；112年預約人數為35.5萬人，未到考人數回升至3.3萬人，未到考率9.52%；113年預約人數降至29.5萬人，未到考人數為3.6萬人，未到考率12.35%；114年預約人數為28.9萬人，未到考人數卻暴增至7.1萬人，未到考率飆升至24.58%。

考照流程。（圖／翻攝臉書 公路局：公路人）

公路局推出三項精進措施，除了累進停權制外，還包括縮短預約天數機制與簡化取消方式。預約截止時間從原本考照日前7日24時，調整為考照日前3日24時，縮短民眾預約與考試的間隔時間，降低臨時取消的可能性。此項調整使可預約天數從23天延長至27天，增加民眾預約的彈性空間。

若某民眾1月15日預約考照但未報到，將暫停預約15天至1月31日；該民眾2月5日再次預約又未報到，則暫停預約30天至3月8日；若第三次仍未報到，則暫停預約60天。公路局強調，民眾只要在任一次暫停期滿後，預約並應考取得駕照，暫停考照紀錄就會歸零。

取消預約的方式也統一改為網路作業，民眾若無法應考，必須至遲於考照當日上午7時前，在監理服務網自行取消預約，即不會計入未報到紀錄。現行制度規定，民眾預約考照後未依約報到應考，且未於考照當日上午7時前完成網路取消者，2個月內累計3次未到考才會暫停預約2個月，暫停期間自最後一次預約日起算，屆滿後系統自動恢復預約權限。

公路局表示，新制採累進停權方式，相較現行須累計3次才暫停預約的規定，能促使民眾更謹慎預約考照。對於初次預約但未報到的民眾，僅暫停15日，對因故疏漏未到考的民眾影響較小，可兼顧考照權益，同時降低未到考率，讓機車考照預約名額獲得更有效運用，提升名額使用效率。

公路局目前已完成「預約考照貼心提醒事項」修正作業，預約停權新制預計於1月20日前配合監理服務網系統更新後公告實施，屆時將同步更新網站公告及預約頁面提醒文字，讓民眾充分了解新制規定。

