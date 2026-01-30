機車考照新制今上路！ 「筆試難度提高」全改50題選擇題

機車駕照筆試今起全面改為50題選擇題，危險感知情境題比重提高到30%。（示意圖／報系資料照）

要考駕照的人注意了！機車駕照筆試今（30）日起全面取消是非題，改為50題選擇題，危險感知情境題也提高30%，新制題庫共計1050題，凡預約1月30日（含）以後考試者，皆適用新制。

公路局表示，1月30日起實施機車駕照筆試題庫新制，全面取消是非題，改採用50題選擇題，「危險感知能力」相關的情境題與影片題，將由10題增加至15題，占比由20%提高到30%。據悉，新制題庫共計1050題，導入「以人為本」的核心理念，題型架構分為「正確觀念與態度」、「主動停讓文化」、「安全駕駛能力」及「危險感知能力」等4大類，即日起預約考試及考期在今日以後者，皆適用新制。

公路局指出，1月起除實施機車筆試新制外，相關措施還有「強化以人為本駕駛訓練項目」，實施以人為本課程訓練，如停讓行人、視野死角確認及大型車指差確認，透過在駕訓班課程學習，以在真實的交通環境中作出正確的判斷和反應。

另依事故及違規統計資料分析，關懷高齡長輩是常見違規及事故肇因第一當事人，因此提出「主動關懷高齡者」，提醒高齡長輩應避免的違規情境，結合既有屆齡換照通知作業寄發提醒通知單，及利用電話關懷高齡者留意自身駕駛行為與身心狀況，兼顧高齡者行車安全與移動需求。

此外，今年1月1日起也針對「70歲以上繳回駕照者補助TPASS乘車優惠回饋」，只要自願繳回名下駕照的長者，持敬老卡搭乘公共運輸回饋50%，補助2年期間，每月回饋上限1500元，期許透過加強考照制度及協助高齡者安全駕駛，培養具備正確交通安全觀念的駕駛人，共同營造更安全、友善的用路環境。

