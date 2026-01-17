機車考照新制1/20前實施 因應缺考率上升放鳥1次就停權15天

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

交通部公路局將對機車考照預約制度進行改動，去年高達7.1萬人預約考照卻未到考，為因應此情況，黑名單制度將改為累進制，只要缺考1次就停權15天、第2次30天、第3次60天，期待能改善民眾放鳥情況，提升預約效率。

交通部公路局對機車考照制度進行改動，期望能改善未到考率。（示意圖／unsplash）

據數據顯示，去年未到考率為近5年新高，有28.9萬人預約，7.1萬人未到考，未到考率高達24.58%，將近四分之一，相比前年數據有29.5萬人預約，3.6萬人未到考、未到考率12.35％，翻了將近一倍。

廣告 廣告

為因應放鳥情況公路局共推出三項改善措施，除了改動停權機制外，也縮短了預約天數截止時間，從考照日前7日24時，改提前至考照日前3日24時，希望以此降低臨時取消的機率，這項改動也增加了可預約考照的天數，讓民眾預約時更有彈性。另外，取消預約方式也一率改成網路作業，民眾最晚能在預約考照日早上7點前至監理服務網自行取消預約，就不會被記錄成未到考。

依照現行制度，民眾預約卻未到考在2個月內滿3次才會被取消預約權限2個月，而新的累進制度對首次未到考民眾就停權15天，第2次停權30天，第3次停權60天。公路局表示，此制度對真正有事無法到考的民眾影響較小，且累進制度也能使民眾心生警惕，降低未到考率，不讓放鳥拖累考照預約的效率。

公路局強調此次預約系統改動將於1月20前完成並同步公告實施，監理服務網也會更新公告及相關規定的提醒文字，讓民眾能充分瞭解新規定。

機車考照新制度。（圖／取自公路局：公路人臉書）

更多FTNN新聞網報導

機車族注意！警點名「3大常見違規」 方向燈用錯時機恐挨罰3600元

台灣機車密度全球第一！每百人就有60輛 東南亞2國緊追在後

高齡換照改革明年登場 交通部邀專業醫師現身說法：身體退化影響交通安全

