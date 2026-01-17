機車考照每年4萬人放鳥 黑名單新制：缺考1次停權15天

機車考照可線上預約，但平均每年有逾4.3萬人放鳥，去年更高達7.1萬人未到考。（蔡明亘攝）

現行監理服務網開放民眾線上預約機車考照，但交通部公路局發現，平均每年有逾4.3萬人「預約後放鳥」，去年更高達7.1萬人未到考，今年將加嚴黑名單停權制度，現行2個月內缺考3次才停權2個月，未來缺考1次即停權15天，採累進停權制，最快1月20日前公告實施，盼提升預約名額使用效率。

據統計，近5年機車考照預約人數與未到考情形，110年共有25.5萬人預約、5.7萬人未到考、未到考率約22.42％；111年有34.5萬人預約、1.9萬人未到考、未到考率約5.77％；112年有35.5萬人預約、3.3萬人未到考、未到考率9.52％；113年29.5萬人預約、3.6萬人未到考、未到考率12.35％；114年28.9萬人預約、7.1萬人未到考、未到考率24.58％。

現行機車考照網路預約制度設有「停權機制」，民眾預約考照後未依約報到應考，且未於考照當日上午7時前完成網路取消者，2個月內累計3次未到考，將暫停預約2個月，暫停期間自最後一次預約日起算，屆滿後系統自動恢復預約權限。

為引導民眾更謹慎預約，公路局祭出3項精進新制，首先是停權制改為「累進停權制」，第一次未報到暫停預約15天、第二次未報到暫停預約30天、第三次未報到暫停預約60天。

舉例來說，某民眾1月15日預約考照但未報到，第一次未報到，依新制暫停預約15天，至1月31日方可再次預約，該民眾2月5日再次預約但又未報到，屬第2次未報到，暫停預約30天，至3月8日方可再預約，若該民眾第3次仍未報到，則暫停預約60天。若該民眾任一次暫停期滿，預約並應考取得駕照，則暫停考照紀錄歸零。

公路局提到，另也縮短預約天數機制，將現行「網路預約報名於考照日30天前開始預約，開放至考照日前7日24時截止」規定，縮短為「開放至考照日前3日24時截止」，縮短民眾預約與考試間隔時間，降低臨時取消情形，本項調整後，可預約天數將由23天延長為27天，增加預約彈性。

公路局也簡化取消方式，統一採網路取消作業，民眾如無法應考，請至遲於考照當日上午7時前於監理服務網自行取消預約，不計入未報到紀錄。

公路局指出，希望新制上路後，改採累進停權制，民眾第一次未報到即暫停預約15日，相較現行須累計3次才暫停預約規定，促使民眾妥適預約考照，也使初次預約但未報到的民眾僅暫停15日，對因故疏漏未到考的民眾影響較小，兼顧考照權益，另可降低未到考率，讓機車考照預約名額獲得更有效運用，提升名額使用效率。

公路局目前已完成「預約考照貼心提醒事項」修正作業，預約停權新制預計於1月20日前配合監理服務網系統更新後公告實施，屆時將同步更新網站公告及預約頁面提醒文字，讓民眾充分了解新制規定。

