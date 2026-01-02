機車考照筆試將取消是非題 1/30起改採50題選擇題

交通部公路局長林福山表示，「這個要寄出去的關懷通知單，大概是1200人。高齡駕駛有出現這樣子的違規，那我們想說這個併同再寄通知他來換照的時候，順便跟他提醒一下。也讓這個長輩更了解，就是說自己騎車的時候，可能有些地方可能有比較常見疏忽的地方。」

公路局表示，高齡駕駛常見違規，前5名包括闖紅燈、未依規定轉彎、未依規定變換車道、逆向行駛及未戴安全帽。

另外從今年1月1日起，70歲以上高齡者若自願繳回駕照，未來持敬老卡搭乘公共運輸可享TPASS、50%補助，每月上限1500元、補助期限2年。