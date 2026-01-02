機車考照筆試1/30改全選擇題

交通部公路局長林福山（中）2日列出10項高齡者常見違規違規、肇事情況，首波將針對曾有相關紀錄約1200名75歲以上高齡駕駛寄發換照與關懷提醒通知單。（中央社）

記者陳柏翰∕台北報導

交通部公路局二日宣布，自一月三十日起實施機車駕照筆試全面取消是非題，改為五十題選擇題，其中危險感知能力情境題與影片題比率從原本百分之二十提高至百分之三十。

公路局規劃駕照管理三策略、共十七項措施，一一五年起將陸續實施，改革核心理念為以人為本，讓駕駛人具備正確觀念與道德，養成主動停讓文化，並具備安全駕駛能力。

公路局二日舉辦記者會宣布，一月實施措施包括「機車筆試試題改全選擇題」、「強化以人為本駕駛訓練項目」、「主動關懷高齡者」、「七十歲以上繳回駕照者補助ＴＰＡＳＳ乘車優惠回饋」。

廣告 廣告

公路局長林福山表示，今年一月三十日起實施機車駕照筆試題庫新制，全面取消是非題，統一改採五十題選擇題，新制題庫共一千零五十題選擇題，題型分為「正確觀念與態度」、「主動停讓文化」、「安全駕駛能力」及「危險感知能力」等四大類。

其中，危險感知能力相關情境題與影片題，將由現行十題調整增加至十五題，占整體考題比率由百分之二十提高至百分之三十，以強化考生對道路風險辨識與因應能力。

林福山舉例，媒體常報導機車在路口遇紅燈時，騎士改以牽車方式通過路口，卻仍遭警方開單，而交通部已透過函釋加以說明，這次也將相關案例納入題庫，機車駕駛人在紅燈期間，以牽引方式通過停止線或號誌管制路口，行為人視同闖紅燈。

現行機車考照採上網預約，林福山說，民眾即日起預約一月三十日（含）以後考試日期，將適用新制。