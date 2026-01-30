機車考照變難了「新制上路」 是非題全取消！改選擇題還加入「情境題」

機車駕照考試大更動，內容一次看。圖／攝影陳儷文

準備要考機車駕照的民眾注意，交通部公路局表示，從今天（30日）開始實施新制，以往考題內的是非題全面取消，改為50題的選擇題，還會提高危險感知情境題，新制題庫共計1050題，難度提升。

公路局指出，這次改革的核心理念就是以人為本，讓駕駛人具備正確觀念與道德，今天起實施機車駕照筆試題庫新制，全面取消是非題，統一改採50題選擇題形式測驗。

新制題庫共計1050題選擇題，並導入「以人為本」之核心理念，題型架構分為「正確觀念與態度」、「主動停讓文化」、「安全駕駛能力」及「危險感知能力」等四大類。其中「危險感知能力」相關之情境題與影片題，將由現行10題調整增加至15題，占整體考題比率由20％提高至30％，以強化考生對道路風險之辨識與因應能力。

公路局說明，機車筆試新制將於115年1月30日正式實施，民眾即日起預約115年1月30日（含）以後之考試日期，將適用新制。為便利民眾提前瞭解新制題型，公路局監理服務網（https://www.mvdis.gov.tw）提供新制筆試模擬測驗系統，民眾可多加利用。

另外，除實施機車筆試新制外，在「強化以人為本駕駛訓練項目」部分，實施以人為本課程訓練，如停讓行人、視野死角確認及大型車指差確認，透過在駕訓班課程學習，以在真實的交通環境中作出正確的判斷和反應。



