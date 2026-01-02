機車考照變難了！新筆試題庫曝光 是非題全沒了 「牽車過紅燈」可能會考

2026年許多新制上路，交通措施方面，去（2025）年5月，三峽78歲余姓駕駛車高速衝撞行人，造成4死12傷的重大車禍，再度掀起社會對高齡駕駛議題的重視，交通部公路局規劃「高齡換照」新制將於今年5月實施，年滿70歲駕駛須經體檢合格後換照使用至75歲，年滿75歲者維持每3年換照一次。除換照新制外，交通部將分階段調高汽、機車考照難度。公路局今（2）日宣布，將自月底起實施機車駕照筆試題庫新制，相對容易的「是非題」將全面取消。

廣告 廣告

台灣機車遍布大街小巷，車禍事件頻傳，交通部公路局規劃駕照管理3策略、共17項措施，並將於今年陸續實施。公路局今日舉辦記者會宣布，宣布本（1）月實施措施包括「機車筆試試題改全選擇題」、「強化以人為本駕駛訓練項目」、「主動關懷高齡者」、「70歲以上繳回駕照者補助TPASS乘車優惠回饋」。值得注意的是，機車駕照筆試題庫新制已全面取消是非題，統一改採50題選擇題，其中危險感知能力情境題與影片題比率從原本提高至30%。

新制題庫選擇題共計1050題 4大類「 危險感知」占比增加

公路局說明，機車筆試新制將於1月30日起實施，新制題庫共1050題選擇題，題型架構分為正確觀念與態度、主動停讓文化、安全駕駛能力及危險感知能力等4大類。針對危險感知能力相關考題比例增加，根據《中央社》報導，公路局長林福山指出，將由原本10題改為15題，強化考生對道路風險辨識與因應能力。他舉例，如有許多騎士在路口遇到紅燈時，改以牽車方式通過，遭到警察開單，交通部已說明，機車駕駛人在紅燈期間，以牽引方式通過停止線或號誌管制路口，視同闖紅燈，這也會列入考題。

​根據公路局統計，2025年共29萬人報考機車駕照筆試，汽車筆試及格率約79%，機車筆試約72%。此外除機車筆試改制外，汽車筆試改全選擇題預計將在6月實施，將從現行40題增為50題，並維持每題3個選項，並同樣在筆試中加入危險感知及情境題，占比約2成。公路局也提醒，由於現行機車考照採上網預約制，因此預約1月30日（含）以後考試日期，將適用新制，目前公路局監理服務網已同步提供舊制及新制筆試模擬測驗系統，民眾可進行查詢。

更多風傳媒報導

