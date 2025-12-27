機車考照變難 明年全改選擇題 汽車路考路線擬當天抽籤

明年起汽機車考照難度都將提高，其中機車部分，筆試將全面取消「是非題」，只剩選擇題，最快二○二七年開始執行機車道路路考。圖為民眾在機車考照練習場練習。記者林伯東／攝影

機車事故發生率居高不下，民團多次呼籲考照制度應改革。交通部公路局表示，明年起將分階段調高汽機車考照難度，其中機車駕照部分，明年一月底起，筆試全面取消「是非題」，只剩選擇題，估一年近五十五萬考生受影響；汽車駕照部分，明年三月起，路考將增加路口停讓動作，六月起，筆試同樣比照機車考照廢除是非題。

至於機車路考何時上路？公路局表示，預計二○二七年開始執行機車道路路考。汽車路考則預計明年底起，延長考驗路線、增加考驗項目，且路考路線改為當天抽籤決定，杜絕考生死背路線的弊病。

根據交通部道安會統計，去年機車交通事故高達四十一萬件，造成一八五七人死亡；今年截至九月底止，機車交通事故總計卅萬七一七八件，造成一二九五人死亡、卅萬二六一六人受傷。為了降低機車事故風險，公路局表示，明年起將分階段調高汽機車駕照的考照難度，首波改制將於明年一月底由機車考照率先實施。

公路局長林福山指出，現行機車路考筆試，有部分是非題，但考量是非題仍有五成的猜對機率，難以精確辨識考生的法規成熟度，因此未來機車筆試五十題將全數改為選擇題，新考題適用預計明年一月底上路，本月底公告新題庫。且在題型部分，危險感知與情境題的比率將提升至三成，題庫內容調整增加人本交通、行穿線停讓行人、視野死角確認等內容。

汽車考照則分為三階段推進，其中明年三月起，汽車路考增加路口停讓動作，六月起，筆試比照機車考照廢除是非題，全面改選擇題，筆試題目並從現行的四十題增加到五十題，其中情境題和危險感知題將增至約二成。

第三階段預計實施時程則在明年底，路考將有大變革，包含延長考驗路線、增加考驗項目，且路考路線改為當天抽籤決定，杜絕考生死背路線的弊病。

對於這項考試改革，台灣機車路權促進會表示肯定，但也提出更進一步的建言。台灣機車路權促進會認為，政府應與時俱進，利用ＡＩ技術開發機車模擬情境考試，讓考生在取得正式駕照後、實際上路前，能有充足的模擬練習機會。

林福山表示，目前汽車已有實際道路路考，而機車路考部分也已設定目標，計畫於二○二七年開始執行機車道路路考。他強調，在進入實際道路考驗之前，必須有完整的駕駛訓練作為配套，未來在場地訓練教學中將優先引入機車模擬機，可結合ＡＩ與模擬技術提升訓練品質。

