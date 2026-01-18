機車考照預約未到考率逾24% 1/20起採「累進停權制」

許多機車在街頭穿梭，要上路前一定得先考取駕照，不過根據公路局統計，去（2025）年機車考照預約未到考率高達24.58%，超過7萬人未依約應考。

現行網路預約制度，2個月內3次未到考，將停權2個月；未來將改採累進停權制，第一次暫停15日，第二次30日，第三次60日，希望引導民眾更謹慎預約。

台北市民眾林先生認為，「應該是有幫助，至少你有報名就應該要出席，應該就是因為沒有什麼罰則，所以就是會讓他們覺得報名不出席，應該也沒有什麼關係。」

台北市民眾李先生表示，「因為我們就是跟人家約的時候時間要固定，這樣的話大家不會遲到，不會怎樣，比較好去安排下一個行程。」

明明預約滿檔，考場卻空蕩蕩，去年考照預約人數不少，但實際到考卻落差明顯，公路局也因此重新盤點數據，認為在制度上還有調整的空間。

交通部公路局局監理組組長吳季娟說明，「114年預約考機車駕照的人數有28萬9千多人，而沒有來報到的人數有7萬1千人，因此我們來精進了預約考駕照這個制度，整個預約新制的規劃，我們預計會在115年的1月20號上路。」

除了宣布累進暫停預約機制將在1月20日實施，公路局也補充說明，新制可預約天數將由23天延長到27天，增加民眾預約的彈性，另外從1月30日起，機車駕駛筆試也全面取消是非題，改為50題的選擇題。