機車考照24.58％預約放鴿子 公路局黑名單加嚴「缺考1次停權15天」

預約機車考照若缺考，未來將採累進停權制，第1次缺考會被停權15天。圖為河濱公園機車考照練習場。廖瑞祥攝



民眾報考機車駕照「放鴿子」沒到考去年有7.1萬人，現行制度2個月內3次未到考即停權2個月，但缺考比例不見降低，交通部公路局擬改變制度，加嚴「黑名單」，缺考第1次暫停15天、2次暫停30天、3次停權60天，預計1月20日前公告實施。

公路局統計，2021年預約報考人數25萬5326人、2022年預約報考數34萬5292人、2023年預約報考數35萬5489人、2024年預約報考數29萬5548人、2025年預約報考數28萬9397人。

雖然現行機車考照網路預約制度有停權機制，但從近5年未到考率來看，除了2022年、2023年是個位數，分別為5.77％、9.52％，其餘3年均為雙位數，2024年為12.35％、3.6萬人，去年未到考率更是高達24.58％、7.1萬人。

公路局表示，依據現行規定，民眾預約考照後未依約報到應考，且未於考照當日上午7時前完成網路取消者，2個月內累計3次未到考，將暫停預約2個月，暫停期間自最後一次預約日起算，屆滿後系統自動恢復預約權限。

公路局表示，由於預約報考後缺席比率高，占用名額影響他人權益，為精進機車考照預約網路預約制度，已規劃採累進停權制，第1次未報到，停權15天，第2次未報到，停權30天，第3次未報到，暫停預約60天。

公路局舉例，民眾若1月15日預約考照但未報到，第1次未報到，依新制暫停預約15日，至1月31日才可再次預約；若2月5日再次預約卻又未報到，屬第2次未報到，暫停預約30日，到3月8日才可再預約；民眾第3次仍未報到，則暫停預約60日。但若民眾任1次暫停期滿，預約並應考取得駕照，則暫停考照紀錄歸零。

除了累進站停預約機制，公路局也將縮短預約天數限制，現行網路預約報名於考照日30天前開始預約，開放至考照日前7天晚間12時截止，縮短為開放至考照前3添24時截止，縮短民眾預約與考照間隔時間，降低臨時取消情形。也就是說，未來可預約天數將從23天延長為27天。

此外，機車考照預約取消方式也簡化，統一採網路取消作業，民眾若無法應考，最晚要在考照當天上午7時前於監理服務網取消預約，不計入未報到紀錄。

至於新制何時實施？公路局表示，已完成「預約考照貼心提醒事項」修正作業，預計在1月20日前配合監理服務網系統更新後公告實施，屆時將同步更新網站公告及預約頁面提醒文字，讓民眾充分瞭解新制規定。

公路局指出，新制實施後預計可引導民眾更謹慎預約，改採累進制，民眾第1次未報到即暫停預約15日，相較現行須累計3次方暫停預約的規定，促使民眾妥適預約考照。

新制也可兼顧民眾權益，讓初次預約但未報到的民眾僅暫停15日，對因故疏漏未到考的民眾影響較小，兼顧考照權益，並提升名額使用效率，降低未到考率，讓機車考照預約名額獲得更有效運用。

