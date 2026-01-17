機車考照7.1萬人未到 公路局加嚴黑名單「缺考1次停權15日」

現今民眾大多選擇線上報考機車駕照，但近年來缺考率卻逐年攀升，光是去年就有7.1萬人「放鴿子」，未到考率高達24.58％，因此交通部公路局宣布將改變制度，加嚴「黑名單」措施，缺考第一次暫停15天，並採累計停權制，希望藉此改善嚴重的缺考情形。

根據公路局統計，全台去年有高達7.1萬人預約機車考照，但卻佔用名額沒有報到應考，缺考比例持續攀升，2022年未到考率為5.77％，2025年未到考率升至24.58％，放鴿子人數是2022年的3.5倍，交通部公路局為此祭出黑名單加嚴措施，將現行「2個月內三次未到考停權2個月」的規定，修正為累進暫停預約機制。

公路局說明，第一次未報到將停權15日，第二次未報到暫停預約30日，第三次未報到則暫停預約60日。此外，未來機車考照也將縮短預約天數機制，原訂最晚7天前要預約，放寬改為前3天仍可預約，增加民眾的預約彈性。

台視新聞／楊宗諺 責任編輯／馮康蕙

