機車蛇行「猛撞警車」還肇逃 被逮辯稱：臉抽筋

高雄市近日發生兩起機車交通事故，一名男子騎機車撞警車後肇事逃逸，聲稱是因臉部痙攣所致；另一起事故則是一名女騎士酒後駕車與他人相撞。在第一起事件中，30歲李姓騎士於凌晨時分撞上警車後逃逸，被警方攔下時辯稱自己有癲癇且當時正在痙攣。而在九如二路的另一起事故中，49歲女騎士酒後騎車，與從巷口駛出的機車相撞，雙方均受傷，女騎士將因酒駕被依公共危險罪移送法辦。

高雄市警方在11月20日凌晨1點多遭遇一起離奇車禍。當時警車正準備在路口左轉，一輛從對向駛來的機車左右搖晃，行駛不穩，突然撞上警車。騎士撞擊後一度彈起，卻沒有停車查看，反而迅速逆向逃離現場。警方見狀立即掉頭追趕肇事者。

警方在中山、五福路口攔下這名30歲李姓騎士，並將其壓制在地。李姓騎士情緒激動，辯稱自己剛從高醫出來，因臉部和腳部痙攣才會撞上警車。目擊民眾表示，當時看見騎士搖搖晃晃地騎過來，警察隨後一路跟隨。經檢測，李姓騎士並無酒精反應，也未查獲毒品。五福二路派出所長黃立凡表示，肇事逃逸行為將處以1000至3000元罰鍰，並吊扣駕照1至3個月。

49歲女騎士酒駕上路，結果發生事故，不僅摔得全身是傷，還被依公共危險罪法辦。（圖／TVBS）

同一晚，高雄市九如二路與鐵新二街路口也發生另一起機車事故。一輛機車從巷口駛出，而另一輛高速行駛的機車未減速，導致兩車相撞，雙方都嚴重摔傷。警消到場後發現，高速行駛的49歲女騎士為酒後駕車。

兩部機車對撞事故，警方到場後對女騎士進行酒測。（圖／TVBS）

這名女騎士原本在市區小吃部與朋友聚會飲酒，之後為了方便自行騎車返家。酒駕行為不僅導致她自己全身多處受傷，還波及無辜的男騎士。女騎士將因公共危險罪被移送地檢署偵辦。

