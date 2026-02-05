機車行前拉白布條！高雄女控渣男感情詐欺 數百萬要不回
〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄葉小姐今(5)日到新興區某家機車店前拉白布條，喊話要謝姓男子還錢。葉小姐說，約5年前和謝男交往時，對方屢次以擴展事業版圖為由，說服她投資，不含現金葉小姐前後匯了435萬元給謝男；結果連請對方代賣的偉士牌機車、2支勞力士手錶的錢都拿不到，直喊是「真心換絕情」，並希望其他女性「別像我這麼笨」。
葉小姐控訴，自己約10年前向謝男買偉士牌機車，5年前對方突然透過臉書找到她，並展開熱烈追求，兩人交往後，謝男陸續以要到台北開店、投資霧眉店等理由，說服葉小姐投資。葉小姐不疑有他，向銀行借了房貸、企業貸款等給了謝男400多萬元，結果店沒開成，謝女屢次想要回錢謝男都以各種理由推託。
期間，葉小姐也請謝男代賣掉偉士牌機車，賣車的錢拿不到，謝男還建議幫她賣掉2支勞力士手表「鬼王」、「藍水鬼」，換1支「可樂圈」給她，結果「可樂圈」只看一眼對方就收走，後來給了她1支「綠水鬼」，她找人鑑定竟是假錶。
男檢察官不起訴
葉小姐說，兩人交往不久，就發現對方與其他女生過從甚密，因此要求對方還錢，但直到現在錢都拿不回來。她因此提告謝男刑法詐欺取財罪及侵占罪，第1位女檢察官認定謝男涉有罪嫌，謝男也承認犯行，並表示會還錢；未料第2位男檢察官完全沒傳葉小姐，直接用謝男推翻的筆錄結案不起訴。
葉小姐說，檢察官的不起訴讓她對司法非常失望，事發至今她仍在還數百萬元的貸款，她會提再議，只求檢方重新秉公審理，還她一個公道，會站出來也是希望其他女生別像她一樣這麼笨。葉小姐也當場打電話給謝男要求出面說明，但謝男皆未接聽電話。
